Golden State Warriors-Durant: la voglia di reunion non è ricambiata

Nelle ultime 24 ore si sono intensificati i rumors relativi ad un clamoroso ritorno di Kevin Durant ai Golden State Warriors, dopo il triennio tra il 2016 e il 2019 con annessi due titoli NBA vinti e due MVP delle Finals per il giocatore. Non è un segreto che gli Warriors siano alla ricerca attiva di una star da affiancare a Steph Curry per gli ultimi anni della sua carriera: il ritorno di KD sarebbe stata un’idea allettante, ma il giocatore dei Phoenix Suns non è interessato ad una reunion, come riportato da Shams Charania.

Golden State e Phoenix potrebbero comunque concludere lo scambio, visto che KD non ha una clausola no-trade e dovrebbe accettare passivamente qualsiasi destinazione, ma gli Warriors non intendono mettersi in casa una star scontenta.

As Golden State pursues Phoenix’s Kevin Durant, the two-time Warriors NBA Finals MVP has no desire in a reunion and does not want to go back. Reporting for NBA Today: pic.twitter.com/tNeTzw2gCf — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2025

Questo non significa comunque che Durant rimanga al 100% a Phoenix: i Suns sono disponibili ad ascoltare offerte per tutti i propri giocatori fatta eccezione per Devin Booker. Se dovesse arrivare un’offerta irrununciabile da qui alle 21 italiane di domani, anche Durant potrebbe cambiare nuovamente maglia. D’altronde, oramai è chiaro: se Luka Doncic può essere ceduto senza preavviso, allora nessuno è davvero “al sicuro”.

KD, 36 anni, in questa stagione sta mantenendo 26.9 punti di media anche se i Suns non se la passano benissimo: sono attualmente 9° ad Ovest con un record di 25-24.