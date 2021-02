Golden State Warriors, infortunio al polso per James Wiseman

Battuta d’arresto nella stagione da rookie di James Wiseman, seconda chiamata assoluta dei Golden State Warriors all’ultimo Draft. Il centro ha subito una distorsione al polso sinistro e dovrà stare fuori almeno 7-10 giorni.

Wiseman sta alternando prestazioni molto positive a qualche scivolone in queste prime uscite da professionista, mantenendo 12.2 punti e 6.1 rimbalzi di media.

The Warriors say James Wiseman will be out at least seven to 10 days with a sprained left wrist

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 1, 2021