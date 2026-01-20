Golden State Warriors, Jimmy Butler ha chiuso la sua stagione: e ora?

La stagione NBA dei Golden State Warriors subisce un colpo durissimo: Jimmy Butler ha subito rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, che mette definitivamente fine alla sua stagione 2025-26. L’infortunio è occorso durante la partita contro i Miami Heat di ieri notte, quando il ginocchio di Butler ha subito una torsione innaturale, nel terzo quarto della gara vinta 135-112 dagli Warriors. Butler, dopo aver catturato un passaggio in area, è atterrato male e ha immediatamente manifestato dolore al ginocchio destro, tanto da dover essere aiutato ad abbandonare il campo.

Le reazioni di squadra e compagni

Nonostante l’episodio traumatico, Butler ha mantenuto la sua tipica personalità sul campo, scherzando con i compagni anche mentre veniva assistito da Buddy Hield e Jonathan Kuminga verso gli spogliatoi. “Stai zitto, brutto str***o!” ha risposto la star degli Warriors all’amico Hield che lo aiutava ad uscire dal campo.

The NBA app caught Jimmy Butler & Buddy Hield’s conversation while Jimmy was down in pain: Jimmy: “That looks nasty, huh.”

Buddy: “Get yo a** up, we need you.”

Jimmy: “Shut yo b**** a*** up… oh, my knee!” 😂🗣️ Even in a dire situation, Jimmy & Buddy had to go back & forth!… pic.twitter.com/qsl6up1uMX — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) January 20, 2026

Anche dopo la diagnosi lo stesso Butler ha pubblicato un ironico post su Instagram con le foto della partita contro Miami, scrivendo: “Tornerò prima che ve ne accorgiate”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jimmy Butler (@jimmybutler)

Impatto sulla stagione degli Warriors

Per Golden State, la perdita di Butler arriva in un momento critico della stagione. L’ex Miami stava fornendo contributi offensivi e difensivi di alto livello, con una media di 20.0 punti, 5.6 rimbalzi e 4.9 assist a partita, rappresentando non solo una colonna tecnica ma anche un leader carismatico della squadra insieme a Curry e Green.

Con la sua assenza, il roster degli Warriors perde uno dei principali creatori di gioco e un elemento fondamentale in difesa, lasciando un vuoto difficile da colmare. Questa situazione renderà ancor di più la franchigia californiana come la mina imprevedibile in vista della trade deadline, visto che le ambizioni di titolo sono ormai definitivamente sfumate. Golden State aveva già nei piani di cedere Kuminga, che nei giorni scorsi ha chiesto la cessione, ma ora potrebbe anche non disdegnare una rivoluzione in vista della prossima stagione.