Steph-Curry-Jimmy-Butler

Golden State Warriors, Jimmy Butler ha chiuso la sua stagione: e ora?

Home NBA News
Francesco ManziLascia un Commento su Golden State Warriors, Jimmy Butler ha chiuso la sua stagione: e ora?

La stagione NBA dei Golden State Warriors subisce un colpo durissimo: Jimmy Butler ha subito rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, che mette definitivamente fine alla sua stagione 2025-26. L’infortunio è occorso durante la partita contro i Miami Heat di ieri notte, quando il ginocchio di Butler ha subito una torsione innaturale, nel terzo quarto della gara vinta 135-112 dagli Warriors. Butler, dopo aver catturato un passaggio in area, è atterrato male e ha immediatamente manifestato dolore al ginocchio destro, tanto da dover essere aiutato ad abbandonare il campo.

Le reazioni di squadra e compagni

Nonostante l’episodio traumatico, Butler ha mantenuto la sua tipica personalità sul campo, scherzando con i compagni anche mentre veniva assistito da Buddy Hield e Jonathan Kuminga verso gli spogliatoi. “Stai zitto, brutto str***o!” ha risposto la star degli Warriors all’amico Hield che lo aiutava ad uscire dal campo.

Anche dopo la diagnosi lo stesso Butler ha pubblicato un ironico post su Instagram con le foto della partita contro Miami, scrivendo: “Tornerò prima che ve ne accorgiate”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Jimmy Butler (@jimmybutler)

Impatto sulla stagione degli Warriors

Per Golden State, la perdita di Butler arriva in un momento critico della stagione. L’ex Miami stava fornendo contributi offensivi e difensivi di alto livello, con una media di 20.0 punti, 5.6 rimbalzi e 4.9 assist a partita, rappresentando non solo una colonna tecnica ma anche un leader carismatico della squadra insieme a Curry e Green.

Con la sua assenza, il roster degli Warriors perde uno dei principali creatori di gioco e un elemento fondamentale in difesa, lasciando un vuoto difficile da colmare. Questa situazione renderà ancor di più la franchigia californiana come la mina imprevedibile in vista della trade deadline, visto che le ambizioni di titolo sono ormai definitivamente sfumate. Golden State aveva già nei piani di cedere Kuminga, che nei giorni scorsi ha chiesto la cessione, ma ora potrebbe anche non disdegnare una rivoluzione in vista della prossima stagione.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

anthony davis atlanta hawks

Anthony Davis può lasciare Dallas: Golden State ci pensa, ma non solo…

Francesco Manzi
Shai Oklahoma City Thunder

Oklahoma City Thunder come gli Warriors del 2016? OKC ora sogna il record NBA ASSOLUTO

Alessandro Saraceno
pat spencer

No Curry, ci pensa Pat Spencer: il fenomeno del lacrosse che ha scelto la NBA

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.