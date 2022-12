Golden State Warriors – Memphis Grizzlies, clima tutt’altro che natalizio

La sfida fra Golden State Warriors e Memphis Grizzlies ha caratterizzato il Christmas Day NBA 2022.

La rivalità fra le due squadre si è accesa nel corso delle semifinali della Western Conference della scorsa stagione ed è proseguita in questi mesi attraverso i social. I giocatori di entrambe le parti perciò sono arrivati decisamente carichi all’appuntamento.

L’incontro ha visto prevalere Golden State 109-123 con un Jordan Poole in versione extra lusso, capace di chiudere con 32 punti dopo averne messi 17 nel solo primo quarto. In campo molti contatti proibiti, tensione e trash talking in un clima infuocato, tutt’altro che natalizio.

Alla fine ci sono stati ben sei falli tecnici, più di ogni altra partita di quest’anno e mai così tanti a Natale da 25 anni. Fra i protagonisti della bagarre (neanche a dirlo) Draymond Green ma alla fine l’espulsione è toccata a Klay Thompson, buttato fuori per doppio fallo tecnico. Insomma, un’altra gara che ha aggiunto benzina sul fuoco di una rivalità ormai molto sentita.