Gordon Hayward senza pace: arriva il primo infortunio in maglia Charlotte

Sembra davvero non trovare pace la carriere di Gordon Hayward, martoriata dagli infortuni negli ultimi anni. Neanche il passaggio agli Charlotte Hornets, con ricchissimo nuovo contratto, sembra aver portato fortuna all’ex Boston che si è già fatto male di nuovo.

Dopo soltanto due partite di pre-season, entrambe chiuse in doppia cifra, Hayward è stato costretto a fermarsi. Per lui, infatti, è arrivata la frattura del mignolo della mano destra ma per ora la franchigia non ha dato notizie riguardo i tempi di recupero, limitandosi a comunicare che il giocatore salterà la gara di questa notte contro gli Orlando Magic.

Hornets’ Gordon Hayward has suffered an avulsion fracture of his fifth finger on his right hand. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 16, 2020

