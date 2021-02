Governo Draghi, non c’è il Ministro dello Sport

Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di vedere Gianni Petrucci come Ministro dello Sport del Governo Draghi che sta per nascere, al posto di Guglielmo Spadafora. In realtà non sarà Petrucci, ma neanche un’altra figura: il Ministro dello Sport non ci sarà.

Possibile che una delega allo sport venga data ad uno dei 23 ministri scelti da Mario Draghi nelle scorse ore, con il nome di Fabiana Dadone, Ministro delle Politiche Giovanili, in cima alla lista. Nel precedente Governo Conte 1, il Ministero era invece stato affidato, sempre in delega, a Giancarlo Giorgetti, allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio (ruolo ora ricoperto da Roberto Garofoli).

