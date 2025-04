Gran Canaria e Hapoel Tel Aviv in finale di EuroCup: chi volerà in EuroLega?

L’EuroCup 2024-25 è giunta al suo atto conclusivo: il Dreamland Gran Canaria affronterà l’Hapoel Shlomo Tel Aviv in finale, con in palio un posto nella prossima EuroLeague. La serie finale prenderà il via l’8 aprile, promettendo spettacolo e grande intensità.

Gran Canaria conquista la finale dopo una battaglia con Bahcesehir

Il Dreamland Gran Canaria ha conquistato la finale grazie a una sofferta vittoria per 76-72 contro il Bahcesehir Koleji Istanbul nella decisiva semifinale. Dopo aver rischiato l’eliminazione nella partita precedente, risolta in un finale thriller all’ultimo secondo, la squadra spagnola ha preso il controllo del match a Istanbul, chiudendo con un successo che le vale il pass per l’ultimo atto della competizione.

Tra i protagonisti di Gran Canaria:

Caleb Homesley – 19 punti, 4 assist, PIR 15

Mike Tobey – 11 punti

Per il Bahcesehir, Jaleen Smith ha brillato con una prova da 22 punti e 4 assist, mentre Sehmus Hazer ha aggiunto 13 punti, ma non è bastato per fermare gli spagnoli.

Gran Canaria ha già vinto il trofeo nella stagione 2022-23, ma ha rinunciato alla partecipazione in EuroLeague per motivi economici.

L’Hapoel Tel Aviv elimina Valencia con un game-winner di Foster

La seconda semifinale è stata ancora più emozionante: l’Hapoel Tel Aviv ha battuto il Valencia Basket 94-92 con un game-winner di Marcus Foster. Una vittoria storica, considerando che Valencia aveva perso solo una partita in casa in tutta la competizione.

Per i vincitori, Antonio Blakeney è stato immarcabile:

32 punti, 9 rimbalzi e 5 triple solo nel quarto quarto

Marcus Foster – 22 punti e il canestro decisivo

Valencia ha lottato fino all’ultimo con Brancou Badio (20 punti, 4 assist) e Jean Montero (17 punti), ma si è dovuto arrendere alla freddezza degli israeliani nei momenti chiave.

Una finale tutta da vivere: chi volerà in EuroLega?

Con due squadre che hanno dimostrato carattere e qualità, la finale tra Gran Canaria e Hapoel Tel Aviv si preannuncia combattuta fino all’ultimo possesso. Gli spagnoli vogliono ripetersi dopo il trionfo del 2023, mentre gli israeliani puntano a scrivere la storia e conquistare l’accesso in EuroLeague per la prima volta. Appuntamento all’8 aprile per gara 1 di una serie che promette spettacolo!

