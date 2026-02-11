Gran Canaria non lascia scampo a Trieste e si impone con prepotenza al PalaRubini

PALLACANESTRO TRIESTE – DREAMLAND GRAN CANARIA 70 – 94

(19-21; 37-49; 13-22; 20-23)

Al PalaRubini si giocava la quarta partita del cammino europeo nelle Top 16 di Champions League dei padroni di casa della Pallacanestro Trieste, ultima in graduatoria, nel girone L, con una vittoria e due sconfitte, che ospitavano gli spagnoli della Dreamland Gran Canaria, secondi con due vittorie e una sconfitta. All’andata, in Spagna, ad imporsi furono proprio i padroni di casa per 77-71. Questa volta, però, sono i canari a portare a casa la vittoria dopo un match giocato su ritmi altissimi e sempre al comando. Pelos e Brussino, rispettivamente 17 e 15 punti, sono i mattatori del match, coadiuvati da Vila e Tobey (15 e 12 punti), mentre a Trieste non bastano i 16 a testa di Brown e Toscano-Anderson, oltre ai 13 di Sissoko. Di seguito il recap del match.

Partono bene gli spagnoli con due triple di Brussino per il 6-0 iniziale. Brown e compagni provano ad accorciare, ma ancora il #9 e Tobey allungano per Gran Canaria (4-11). Tocca allora sempre a Brown e poi Toscano-Anderson riprovarci per il -2 giuliano. Tobey e i suoi però tengono a distanza gli ospiti, nonostante la pressione giuliana. Kuath e Robertson aumentano così il distacco a +5, ma Uthoff e Toscano-Anderson riescono a pareggiare la gara (19-19). Solo nel finale del quarto Wong trova il canestro del 19-21 che chiude il periodo. Nel secondo quarto Robertson spara subito il +5 spagnolo, che diventa poi 19-29 grazie a ad un ottimo Salvo. Brown e Uthoff allora corrono ai ripari e Trieste accorcia a -5. Sempre Salvo Tobey però rispondono presenti per il nuovo +9 ospite, che diventa anche +12 grazie a Brussino, Nonostante i tentativi di riaprire la gara di Ruzzier e compagni. Ci prova anche Sissoko, ma Tobey e Samar non si fermano, così i canari chiudono avanti anche il primo tempo. Si va così al riposo sul 37-49.

Al rientro in campo Gran Canaria piazza subito un parziale di 7-0, aperto da Wong e chiuso da Tobey, che vale il 37-56 ospite. Trieste sembra stordita e il solo Toscano-Anderson non basta (-14). Pelos e compagni, infatti, allungano il loro vantaggio fino al +20. La partita ormai sembra già non aver più nulla da dire, Brown ci prova ancora, ma la Dreamland chiude avanti anche il terzo quarto (50-71). L’ultimo quarto serve così solo per le statistiche, anche se Brooks e compagni cercano almeno di salvare la faccia. Vila, però, è un cecchino da tre, nonostante Toscano-Anderson e Sissoko non vogliano mollare: a metà periodo siamo però sul 61-80. Gli ultimi minuti del match sono così puro garbage time e Gran Canaria non rischia nulla fino al termine. Nel finale c’è gloria anche Iannuzzi che segna una delle poche triple stagionali, visto lo scarso impiego fino ad ora, ma il risultato non cambia: finisce 70-94.

PALLACANESTRO TRIESTE: Toscano-Anderson 16, Martucci ne, Ross 4, Deangeli 0, Uthoff 8. Ruzzier 3, Sissoko 13, Candussi 2, Iannuzzi 3, Brown 16, Brooks 5, Ramsey ne;

Coach: Israel Gonzalez

DREAMLAND GRAN CANARIA: Maniema 4, Wong 8, Vila 15, Samar 4, Albicy, 1 Brussino 15, Salvo 7, Alocen ne, Pelos 17, Tobey 15, Kuath 6, Robertson 5;

Coach: Jaka Lakovic

Immagine in evidenza acb.com