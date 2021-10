Grande prova di Anthony Bennett alla prima in BCL, verrà tagliato lo stesso?

Nei giorni scorsi si era parlato di un imminente addio di Anthony Bennett all’Hapoel Gerusalemme, col quale aveva firmato in estate. L’ex prima scelta assoluta al Draft NBA, secondo i rumors, dovrebbe lasciare l’Hapoel nei prossimi giorni ma nel frattempo ha fatto il suo esordio in Basketball Champions League.

Bennett ha segnato la bellezza di 22 punti in 23′, tirando 8/12 dal campo, 5/8 da tre punti e aggiungendo 8 rimbalzi. Una prova da MVP della gara se non fosse stato per Bonzie Colson del Pinar Karsiyaka: l’americano ha segnato anche lui 22 punti, compresa però la tripla in stepback sulla sirena che ha regalato la vittoria ai suoi 84-86.

Alla luce dell’ottima prova di Bennett ci si chiede ora se l’Hapoel Gerusalemme procederà nella separazione. Il campionato israeliano inizierà solo questo weekend e la stagione è appena iniziata.

Foto: FIBA