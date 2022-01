Grande sconfitta per il basket: il volley femminile su Rai2 ha fatto quasi il triplo degli spettatori di Milano-Virtus

Un’enorme sconfitta per il basket italiano perché la finale di Coppa Italia femminile di volley tra Conegliano e Novara, vinta 3 a 2 dalle venete, è stata vista da quasi il triplo degli spettatori di Milano-Virtus Bologna. Ed entrambe le partite erano su Rai2. Fonte: davidemaggio.it.

Ci sono però delle differenze. La prima, nonché la più importante, è che la finale di pallavolo si è giocata alle 17.30, mentre la palla a due del basket alle 16. Questo è il primo grande punto a favore del volley. La seconda è che il 6 era un giorno festivo, mentre il 5 lavorativo. Quindi è stato certamente un vantaggio per il volley ma non dobbiamo dimenticare che in contemporanea o quasi si stava giocando una classica del calcio italiano: Milan-Roma.

La grande sconfitta non sta tanto nell’1,2% di share in meno o nei 400mila spettatori in meno. La grande sconfitta sta nel non essere riusciti ad accaparrarci uno slot migliore di quello di mercoledì 5 gennaio – feriale – alle ore 16.00. Questa è la sconfitta ENORME del basket italiano. Che è sì riuscito ad andare in diretta su una rete ammiraglia della Rai. Ma nell’orario e nel giorno peggiore possibile (o quasi).