Grant Anticevich pronto per esordire con Varese: “Pressione per il finale di stagione? È uno stimolo”

Domenica sarà già sul parquet, pronto a sentire per la seconda volta l’abbraccio del pubblico varesino. Grant Anticevich, in realtà, Varese l’ha già assaggiata: la scorsa stagione l’ha affrontata in FIBA Europe Cup, mettendo a referto 2 punti all’andata e 9 al ritorno. La scorsa settimana era solo uno spettatore speciale, seduto dietro la panchina di coach Kastritis, ma ora è pronto a dare il suo contributo. Dopo l’esperienza nella NBL australiana con i New Zealand Breakers, è tempo di rituffarsi nel basket europeo.

Delle sue doti, i tifosi biancorossi ricordano l’aggressività fisica, il suo senso della posizione a rimbalzo e il tiro da tre punti. Le stesse doti che hanno convinto la dirigenza della Openjobmetis a prelevarlo dal mercato e offrirgli un contratto fino a fine stagione.

“Sono un giocatore versatile, capace di adattarmi a qualsiasi caratteristica del sistema che propone il coach. In difesa garantisco solidità, non solo a rimbalzo, ma anche creando traffico in area e imponendo la mia presenza nella metà campo difensiva”.

Sulla carta è il giocatore che dovrebbe mettere una pezza alle carenze della OJM, che contro Scafati, nell’ultimo turno di LBA, ha concesso 15 rimbalzi offensivi (-24 totali nel tabellino). Un compito non semplice. Motivo per cui arriva a Varese con l’aspettativa dei tifosi e la pressione di dover essere subito efficace.

“Ho tantissima voglia di andare in campo. Da professionisti, la pressione fa parte del nostro processo. Non abbiamo molte partite da giocare, ma la pressione deve essere uno stimolo in più per dare il massimo e seguire i dettami del sistema. Sono sicuro che giocando di squadra i risultati arriveranno”.

Sfruttando l’assenza di Justin Gray, ancora alle prese con l’infortunio, l’ex NZL Breakers (squadra della NBL, lega australiana) avrà subito minuti nella delicata sfida contro Cremona. Dopo aver visto i suoi compagni vincere contro Scafati, ora tocca anche a lui.