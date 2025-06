Grant Basile giocherà in Porto Rico? Forse no…

Grant Basile ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con Acqua S.Bernardo Cantù, pronto a tornare protagonista anche in Serie A dopo una stagione da assoluto leader in A2. Tuttavia, prima di mettersi nuovamente a disposizione di coach Nicola Brienza, l’italo-statunitense farà tappa… a Porto Rico. A quanto pare…

Playoff in BSN con i Piratas de Quebradillas

Come confermato da diverse fonti, Basile disputerà i playoff della BSN (Baloncesto Superior Nacional) con i Piratas de Quebradillas, formazione allenata da un volto noto del basket italiano: Dante Calabria. Un’avventura che si aggiunge a quella già in corso di Danilo Gallinari, impegnato in Porto Rico con i Vaqueros de Bayamon.

Nessuna richiesta ufficiale a Cantù

Secondo quanto riportato da La Provincia di Como, il club canturino non ha ricevuto alcuna richiesta ufficiale di nulla osta da parte della società portoricana. Una situazione anomala, che potrebbe complicare la partecipazione dell’ala classe 2000 alla postseason caraibica.

Una stagione da leader in A2

Grant Basile arriva da un’annata strepitosa, nella quale ha guidato Cantù alla promozione in Serie A grazie a numeri importanti: 15.9 e 5.5 rimbalzi di punti di media, oltre 18 punti a partita nei playoff, con eccellenti percentuali da tre punti Una crescita costante che lo ha reso uno dei volti più interessanti del panorama italiano tra i lunghi moderni.

Stiamo a vedere se prima di fare il suo esordio in Serie A con i brianzoli passerà da Porto Rico oppure no...