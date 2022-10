Grant Williams ha fatto le interviste col costume e parlando come Batman

In NBA come ogni anno Halloween porta con sé stravaganti costumi che i giocatori sfoggiano prima delle partite del 30 e 31 ottobre. Questa notte è stato il turno di Grant Williams, che ha dominato la notte delle streghe con un costume che di Halloween ha ben poco: quello di Batman. Il lungo dei Boston Celtics si è presentato travestito alla gara contro gli Washington Wizards, ma ha continuato a indossare il costume anche alla fine dell’incontro.

Williams era entrato così tanto nel personaggio che ha fatto anche le interviste post-partita vestito da Batman. La parte più divertente è sicuramente stata quando ha iniziato a rispondere alle domande con la voce profonda del Cavaliere Oscuro interpretato da Christian Bale. I giornalisti sono rimasti seri, e questo è già un risultato, mentre non si può biasimare Jayson Tatum, che vedendo la scena ha esclamato: “Ma cosa c***o stai facendo?”.

