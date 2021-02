Grave infortunio per Bronny James, il figlio di LeBron

Episodio sfortunato per Bronny James, figlio di LeBron, che attualmente gioca all’high school con la maglia di Sierra Canyon.

Secondo il Los Angeles Daily News, il primogenito di LBJ, avrebbe avuto un problema al menisco circa tre settimane fa e nei giorni scorsi sarebbe stato operato. L’infortunio però potrebbe costringerlo a saltare l’intera stagione che, di fatto, non è ancora iniziata ma potrebbe prendere il via nelle prossime settimane. In California, infatti, le partite dei liceali sono ancora ferme a causa della pandemia da Covid-19 e il liceo di Bronny James finora ha giocato solamente alcune gare fuori dallo stato. La prossima è in programma il 5 Marzo nello Utah contro Seattle Rotary. Quel giorno di sicuro il figlio del Re non ci sarà e potrebbe essere costretto a restare ai box per diverso tempo.

Bronny, lo ricordiamo, è considerato uno dei migliori prospetti della sua annata (2004) sia in termini assoluti sia soprattutto per quanto riguarda le guardie. Per lui, infatti, gli esperti attualmente prevedono una chiamata molto alta al Draft 2023

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.