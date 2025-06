Grave infortunio per Moustapha Fall: il lunghissimo stop impatta anche sull’Olimpia Milano

Nella controversa Gara-3 di ieri sera ad OAKA tra Panathinaikos e Olympiacos, i biancorossi hanno ottenuto un’importantissima vittoria ma hanno anche perso uno dei propri giocatori chiave. Moustapha Fall ha subito la rottura del legamento patellare del ginocchio sinistro: lo stop previsto è di 10-12 mesi. Ciò significa che non solo il lungo francese non rientrerà in questa serie, ma salterà anche la maggior parte della stagione 2025-26. Una doccia gelata per il Pireo, che si stava preparando a salutare Nikola Milutinov in estate puntando proprio su Fall.

Proprio in quest’ottica, nei giorni scorsi Milutinov era stato accostato all’Olimpia Milano, club che anche negli anni scorsi lo aveva cercato. Ora però i piani dell’Olympiacos potrebbero cambiare: secondo Eurohoops, il club starebbe preparando un’offerta di rinnovo per Milutinov dopo l’infortunio di Fall. La priorità del serbo sarebbe proprio quella di rimanere ad Atene, dove ha giocato dal 2015 al 2020 e poi ancora nelle ultime due stagioni. In quella in corso, Milutinov ha mantenuto 8.2 punti e 5.2 rimbalzi di media in EuroLega.