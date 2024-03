Gravissimo lutto familiare per RJ Barrett

Ore terribili per RJ Barrett e la sua famiglia.

Il giovane fratello del giocatore dei Toronto Raptors, Nathan, è prematuramente scomparso nella giornata di martedì. Lo ha annunciato la franchigia canadese che non ha fornito ulteriori dettagli sulla dipartita, chiedendo il massimo rispetto per il lutto del proprio atleta.

Il coach dei Knicks, Tom Thibodeau, ha pubblicato posto le sue condoglianze alla famiglia Barrett, così come fatto dalla Federbasket canadese di cui Barret Senior, Rowan, è general manager.

Nathan aveva giocato per la prestigiosa high school della Montverde Academy, in Florida, ma poi aveva deciso di non proseguire il suo percorso cestistico, dedicandosi agli studi per diventare pilota. Un futuro tragicamente interrotto all’età di 23 anni.

RJ Barrett non dovrebbe scendere in campo fra poche ore, nella sfida fra i suoi Raptors e gli Orlando Magic ma potrebbe tornare a disposizione per il confronto a campi invertiti di domenica.

Foto: FIBA