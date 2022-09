Grazie, Eurobasket: chi ha portato a casa il contratto mettendosi in mostra con la Nazionale

Gli Europei conclusi da poche ore hanno dato vita a vere e proprie battaglie sportive.

Partite bellissime, all’insegna dell’equilibrio, con tante squadra che potevano ambire alla vittoria finale. Tra i vari giocatori, però, c’era anche chi aveva delle motivazioni extra: mettersi in mostra per guadagnarsi un contratto per la prossima stagione.

Sono tre gli atleti che hanno strappato un accordo in NBA proprio grazie alle prestazioni a Eurobasket.

Dennis Schroeder

Medie: 22 punti, 7 assist, 2 rimbalzi, 3 palle perse

Era il free agent più “lussuoso” fra quelli che hanno preso parte agli Europei. Con la sua Germania ha confermato aspetti positivi e negativi del suo gioco: ritmo altissimo e capacità di inventare con il pallone fra le mani ma con alcuni momenti troppo confusionari nei quali è andato fuori giri. In ogni caso le cose buone hanno prevalso su quelle cattive, i tedeschi hanno chiuso al terzo posto cullando a lungo il sogno vittoria e lui è stato inserito nel miglior quintetto. Già prima della fine della manifestazione è arrivata la notizia del suo ritorno ai Los Angeles Lakers per un anno a 2,6 milioni di dollari. Su di lui c’erano anche Phoenix Suns e Toronto Raptors ma il tedesco ha scelto una nuova esperienza in California, ricevendo anche l’accoglienza di LeBron James.

LeBron on Dennis Schroder being back with the Lakers. ✊ pic.twitter.com/9iKMKEonUM — Hoop Central (@TheHoopCentral) September 17, 2022

Kostas Antetokounmpo

Statistiche: 2 presenze, 13 minuti, 0 punti, 0/3 al tiro

Nuova chance in NBA anche per il terzo dei fratelli Antetokounmpo. Lo scorso anno ha giocato in EuroLega con l’Asvel Villerbaune, prima aveva assaggiato la NBA con Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers e le loro affiliate in G-League. Ancora una volta il suo destino passerà per la lega di sviluppo, visto che il contratto firmato è un two-way che gli consentirà di essere impiegato sia dai Chicago Bulls che dai Windy City (allenati dall’ex Siena e Caserta, Henry Domercant). Agli Europei con la Grecia si è fermato ai quarti ma è stato una comparsa con una manciata di minuti complessivi.

Sviatoslav Mykhailiuk

Medie: 17 punti, 2.8 assist, 5 rimbalzi, 34% da tre,

Ci sarà ancora spazio in NBA anche per l’esterno ucraino, protagonista di un ottimo girone a Milano, nel quale ha sgambettato anche l’Italia con il suo massimo nel torneo (25). Agli ottavi poi l’eliminazione per mano dell’altra grande sorpresa del torneo, la Polonia. Mykhailiuk è sempre andato in doppia cifra e proprio contro i polacchi ha giocato la sua peggior partita con 12 punti e 0/8 da tre. Prova che ha sporcato le sue statistiche, abbassandole a un comunque dignitosissimo 34% dall’arco. Numeri che sono bastati a convincere i New York Knicks a offrirgli un contratto parzialmente garantito per la prossima stagione. Nel corso del training camp si giocherà le chance di proseguire una carriera NBA iniziata nel 2018 con i Lakers e proseguita poi per Detroit, Oklahoma City e Toronto.