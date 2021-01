Grazulis e Upson fanno grande Trieste: sconfitta la Fortitudo all’Unipol Arena

FORTITUDO LAVOROPIU’ BOLOGNA – ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE 69 – 82

(24-15; 15-24; 14-20; 16-23)

All’Unipol Arena i padroni di casa della Fortitudo Bologna, ancora orfana di Aradori, Happ e Mancinelli, affrontavano la Pallacanestro Trieste, che aveva, invece, tutti i suoi migliori giocatori a disposizione. La Lavoropiù arrivava da tre vittorie consecutive, mentre l’Allianz non perdeva da due match di fila. Alla fine a spuntarla, in una gara molto combattuta e non priva di agonismo e aggressività, sono proprio gli ospiti. Trieste, infatti, grazie alla sontuosa prestazione di Grazulis, autore di 20 punti e 8 rimbalzi e tre giocatori in doppia cifra (Laquintana 13, Upson 12 e Alviti 11) espugna il parquet dell’Unipol Arena e trova la terza vittoria consecutiva, che consente agli uomini di coach Dalmasson di continuare a coltivare il sogno Final Eight. Bologna, invece, dopo essere stata sopra anche di tredici lunghezze nel corso del match, non riesce a portare a casa la vittoria e ad allungare la striscia di risultati utili. Non bastano, infatti, i 17 punti di Banks e i 12 di Baldasso alla squadra di coach Dalmonte. Di seguito il resoconto completo del match.

Hunt segna subito i primi punti per la Effe, ma Da Ros pareggia i conti per Trieste. Si scatenano poi Fantinelli e Banks che con un parziale di 10-2 portano la Fortititudo a +8, mentre all’Allianz non basta ancora il solo Da Ros. Trieste sembra imballata, così Whiters e Palumbo ne approfittano e allungano ancora di più le distanze per i padroni di casa che si portano anche a +14. Upson ci prova, ma ancora Palumbo tiene a distanza i suoi. La reazione giuliana arriva, così, solo nel finale del quarto con Grazulis e ancora di Upson che provano a far rientrare Trieste, ma Saunders tiene comunque Bologna sul 24-15. Nel secondo periodo Cavaliero spara subito al bomba del -6, ma Banks risponde con la stessa moneta e ristabilisce presto le distanze precedenti. Gli ospiti, però, ora giocano alla grande e con un parziale di 6-0 firmato da Upson e Alviti si riportano sotto fino al -3. Saunders e Hunt provano a tenere lontana la Lavoropiù, ma uno scatenato Grazulis con cinque punti in fila porta, in un battito di ciglia, la gara sul 31 pari. Saunders e Totè, però, non ci stanno e la Fortitudo torna avanti di cinque lunghezze proprio a metà periodo. Tuttavia Laquintana e Delia non demordono e tengono l’Allianz attaccata (-1). Banks segna poi il +3 per i padroni di casa, ma Henry da tre rimette la sfida in parità proprio al termine del primo tempo. Si va così negli spogliatoi sul punteggio di 39-39.

Al rientro sul parquet Fantinelli e Hunt rimettono subito a +4 Bologna. Henry risponde per Trieste, che si ritrova intanto orfana di Fernandez (rimasto negli spogliatoi per un problema alla caviglia), ma Palumbo riporta subito a +4 i suoi. L’Allianz, però, continua a lavorare ai fianchi della Fortitudo e con un parziale di 7-0, iniziato da Laquintana e chiuso da Alviti, ribalta velocemente la gara, portando il punteggio sul 47-50. Banks e Saunders ci prova, ma Cavaliero e Doyle tengono lontana Trieste, che a fine periodo segna anche il +6 con Grazulis. Gli ospiti continuano a martellare e nell’ultimo quarto volano anche a +8 con Laquintana. Baldasso, però, ha la mano calda e con due triple di fila, seguite dai due punti di Banks, che significano 8-0 di parziale, riporta incredibilmente la Fortitudo in parità. Neanche il tempo di festeggiare, però, che Alviti si scatena e Trieste torna avanti di ben cinque lunghezze. Ancora Baldasso e poi Fantinelli non bastano a Bologna, che subisce nel finale del match un 15-4 di parziale, in cui spiccano Grazulis e Upson e chiude la partita con un scarto di tredici punti. Il punteggio finale è così di 69-82.

TABELLINI

FORTITUDO LAVOROPIU’ BOLOGNA: Banks 17; Toté 4, Cusin 2, Baldasso 12, Palumbo 6, Pavani N.E. , hUNT 6, Saunders 8, Fantinelli 8, Withers 6, Sabatini N.E.; Rimbalzi: 30 (Fantinelli 6); Assist: 18 (Banks e Fantinelli 5);

Coach: Luca Dalmonte

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE: Alviti 11, Grazulis 20, Cavaliero 7, Doyle 8, Upson 12, Laquintana 13, Henry 2, Da Ros 4, Arnaldo N.E. , Fernandez 0, Delia 5, Coronica 0; Rimbalzi: 34 (Grazulis 8); Assist: 19 (Cavaliero 6);

Coach: Eugenio Dalmasson

Scrittore per passione, nato e cresciuto a Trieste, a ridosso del confine orientale, ha respirato aria di grande pallacanestro fin da piccolo seguendo le gesta di Meneghin, Gentile, Fucka e Bodiroga. La sua passione per la palla a spicchi è continuata, anche lontano da casa, passando dal campo al fischietto, fino ad approdare a Basket Universo, testata con la quale ha iniziato a collaborare nel marzo 2015. Oltreoceano il suo amore è stato, è e sempre sarà per un solo indimenticabile giocatore: il “Black Mamba”.