grecia israele giannis antetokounmpo

Grecia avanti grazie ad un immenso Giannis Antetokounmpo: Israele a casa

Israele ha venduto cara la pelle ma alla fine non è riuscito a contrastare lo strapotere fisico di Giannis Antetokounmpo, autore di un’altra prova maiuscola da 37 punti e 10 rimbalzi. Il risultato finale è vittoria Grecia per 84-79, gli ellenici ora affronteranno la Lituania ai quarti di finale.

La Grecia ha comandato fin dal primo quarto, raggiungendo il +9 con un gioco da tre punti di Giannis: la storia non è cambiata nella seconda frazione, anzi il vantaggio ellenico ha toccato anche il +11 prima del canestro di Levi per il 50-41 al termine del primo tempo. In avvio di terzo quarto Israele è tornato subito a contatto con le triple di Carrington e Avdija, venendo però respinto per due volte dal giovane Samodurov. Nel quarto periodo Giannis Antetokounmpo con una schiacciata in contropiede per il +14 sembrava aver messo il punto esclamativo su una comoda vittoria della Grecia, ma Avdija e Madar hanno riaperto il match negli ultimi minuti. Sull’82-76, Madar ha avuto due occasioni per accorciare ulteriormente le distanze senza riuscirci: un’altra schiacciata di Antetokounmpo ha chiuso ogni discorso.

Grecia: G. Antetokounmpo 37, Sloukas 11, Papanikolaou 8

Israele: Avdija 23, Ginat 15, Sorkin 14

Foto: FIBA

Francesco Manzi
