Grecia, ecco Giannis Antetokounmpo: subito super prestazione contro la Lettonia

Giannis Antetokounmpo è stato il grande rebus dell’estate della Grecia fino a pochi giorni fa. A causa dei permessi che dovevano arrivare dai Milwaukee Bucks, il giocatore è stato indisponibile per le prime amichevoli, nonostante fisicamente fosse con la squadra. Alcune voci mettevano addirittura in dubbio la partecipazione a EuroBasket, finché l’ok dei Bucks non è arrivato. Questa sera, nell’amichevole contro la Lettonia che ha aperto il Torneo dell’Acropoli a cui partecipa anche l’Italia, Antetokounmpo ha giocato la sua prima partita con la Nazionale di quest’estate e ha lasciato indelebilmente il segno.

Giannis è rimasto in campo appena 15′ ma ha prodotto la bellezza di 25 punti, 10 rimbalzi e 2 stoppate in una netta vittoria 104-86. Di questi 25 punti, 20 li ha segnati nel primo tempo.

Giannis having fun with it. 20 PTS in 10 MINS 🔥#EuroBasket pic.twitter.com/QpQxRcS36M — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 20, 2025

Insomma Antetokounmpo sembra decisamente in forma per poter dominare l’Europeo, dove la Grecia sarà subito tra le avversarie dell’Italia nel girone. La Nazionale ellenica manca dal podio europeo dal 2009, quando arrivò terza, mentre Giannis è ancora alla ricerca della sua prima medaglia con la Grecia.