Grecia, Gara-3 tra Olympiacos e Panathinaikos è rimandata: finale a rischio cancellazione

Cresce la tensione in Grecia dopo i fatti di ieri sera, in occasione di Gara-2 delle finali del campionato tra Olympiacos e Panathinaikos. Il presidente biancoverde Dimitris Giannakopoulos era stato espulso dal palazzetto prima della palla a due, rischiando anche l’arresto, per la sua reazione a presunti insulti alla figlia da parte dei tifosi del Pireo. Dopo la gara anche Ergin Ataman ci aveva messo del suo, polemizzando per alcuni cori definiti “razzisti” contro la sua Turchia. Infine i fratelli Panagiotis e Giorgos Angelopoulos, presidenti dell’Olympiacos, avevano risposto a Giannakopoulos definendolo un “personaggio vomitevole”.

Scintille sempre più ampie che hanno portato ad un intervento della Federazione, visto che Gara-3 si giocherebbe nella bolgia dell’OAKA. I dirigenti di entrambe le squadre si incontreranno nelle prossime ore con le autorità per garantire un sicuro proseguo della serie di finale. Pavlos Marinakis, vice Primo Ministro greco, è intervenuto sulla questione: “Abbiamo stabilito delle penalità automatiche, sanzioni disciplinari più dure e abbiamo reso obbligatorio l’uso di telecamere e ingressi controllati. Fin dall’inizio siamo rimasti concentrati sul rinforzare queste misure per far disputare tutti gli incontri senza incidenti o limitazioni, ma con punizioni giuste quando la situazione andava fuori controllo. Abbiamo dimostrato che se c’è volontà e impegno, i risultati arrivano. Quando accaduto ieri sera non porta onore allo sport, specialmente per due squadre che sono da tempo leader europee. Quando ci sono responsabilità criminali e disciplinari, vengono trattate secondo la legge. La finale di mercoledì è rimandata. La mattina di quel giorno i proprietari di entrambi i club saranno ricevuti dal Ministero dell’Educazione per un incontro con Giannis Vroutsis, Ministro dello Sport, per chiarire come intendono terminare questa situazione. Se questo non avverrà, il campionato verrà fermato in maniera permanente“.