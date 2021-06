Grecia, i 12 convocati di Rick Pitino per il Preolimpico in Canada

Settimana prossima inizieranno tutti i tornei Preolimpici in giro per il mondo, non solo quello di Belgrado a cui parteciperà l’Italia. La Grecia, una delle migliori formazioni d’Europa, sarà impegnata a Victoria contro i padroni di casa del Canada, il Cile, l’Uruguay, la Repubblica Ceca e la Turchia.

Rick Pitino, coach degli ellenici, ha poco fa presentato la lista dei 12 convocati per giocarsi un posto alle Olimpiadi. Assente ovviamente Giannis Antetokounmpo, ancora impegnato nei Playoff NBA, così come Vassilis Spanoulis. Il veterano dell’Olympiacos sembrava di ritorno in Nazionale dopo diversi anni, ma è stato fermato da un infortunio al polpaccio.

Tra i convocati ci sono: Nick Calathes, Kostas Sloukas, Dimitris Katsivelis, Giannoulis Larentzakis, Charis Giannopoulos, Nikos Rogkavopoulos, Leonidas Kaselakis, Linos Chrysikopoulos, Dinos Mitoglou, George Papagiannis, Kostas Antetokounmpo, Vassilis Kavvadas.