Grecia, la semifinale contro la Turchia ha fatto registrare numeri da CAPOGIRO in TV

Francesco Manzi

In Grecia il basket ha sicuramente un altro peso sportivo rispetto ad altri Paesi europei, come ad esempio l’Italia. In media è molto più seguito, e a testimoniarlo ora ci sono anche i dati TV della semifinale di EuroBasket contro la Turchia. La partita ha visto la Nazionale ellenica perdere nettamente, vedendo sfumare quella che sarebbe stata la prima finale dell’Europeo dal 2005. Nonostante la sconfitta però il popolo greco non ha mancato di seguire il match in gran numero in televisione.

Stando alle comunicazioni ufficiali, la partita in Grecia ha fatto registrare un picco di share del 69.5%, uno dei più alti di sempre per un match di basket. In media, lo share è stato di 55.8% tra gli spettatori di 18-54 anni, con un picco di 58.7%. La media è stata di 2.29 milioni di spettatori con 3.8 milioni di spettatori nell’ultimo minuto di gioco, che ha visto la Turchia vincere in una gara ormai virtualmente chiusa da un pezzo. Il 67% degli uomini tra 18 e 34 anni ha seguito la partita, secondo i dati ufficiali.

Numeri impressionanti, resi ancora più importanti se si considera che la popolazione totale della Grecia ammonta a 10.4 milioni di abitanti. Praticamente Grecia-Turchia è stata seguita da oltre un terzo della popolazione.

