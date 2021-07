Gregg Popovich è felice della sconfitta di Team USA contro la Nigeria

Ieri Team USA ha perso la sua prima amichevole in vista delle Olimpiadi, cedendo per la prima volta contro una Nazionale africana, la Nigeria. Il KO, unito alla figuraccia ai Mondiali 2019, ha generato diverse critiche verso coach Gregg Popovich, il quale ha subito 4 sconfitte su 13 partite da quando è alla guida di Team USA: il suo predecessore, Coach K, chiude con un record di 75-1.

Dopo la partita Popovich ha comunque dichiarato di essere addirittura “contento” della sconfitta subita da Team USA. Anzi: ha detto che questa potrebbe essere stata la partita più importante nel cammino verso una eventuale medaglia d’oro. Ovvio che Pop dia grande importanza al “muro” colpito dalla sua squadra, una sorta di ritorno alla realtà che secondo lui aiuterà i giocatori a rimanere concentrati nelle settimane che verranno.

In un certo senso sono felice che abbiamo perso. Non servirà a nulla se non impareremo qualcosa da questa sconfitta. Potrebbe però essere la cosa più importante per noi in questo torneo. Imparare lezioni da gare come questa.

Non penso che dovremmo considerarla la fine del mondo. I nostri avversari meritano tanto credito e noi dobbiamo farci il c**o per vincere.