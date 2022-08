Gregg Popovich fa visita all’Olimpia Milano

Gregg Popovich ed Ettore Messina hanno condiviso per tanti anni la panchina dei San Antonio Spurs, per i quali il tecnico azzurro è stato assistant coach dal 2014 al 2019. Ora che Messina, da tre anni, è tornato in Italia, all’Olimpia Milano, il legame con Pop è rimasto comunque saldo. Nelle scorse ore il leggendario allenatore degli Spurs ha fatto visita all’amico nella palestra dell’Olimpia, come testimoniano le foto postate dai biancorossi sui loro account ufficiali.

Un ospite graditissimo: Popovich si è fermato a chiacchierare con i giocatori biancorossi già presenti in palestra ed ha assistito all’allenamento diretto da Messina.