Griffin è sicuro: “Abbiamo del lavoro da finire”

Blake Griffin vestirà la maglia dei Nets per un’altra stagione. Con l’apertura della free agency il 6 volte All Star si è assicurato un nuovo contratto con Brooklyn.

Griffin di recente ha parlato con il “The New York Post” di quello che lo aspetta nella sua 14esima stagione nella Lega e delle ambizioni dei Brooklyn Nets.

“Ovviamente c’è molto lavoro da fare. Non possiamo dare niente per scontato, ma siamo una squadra forte. Ho un buon rapporto con tutti i ragazzi, il nostro coaching staff è ottimo. Quindi si, credo che abbiamo le carte in regola per vincere.”