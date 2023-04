Grizzlies preoccupati dall’infortunio di Ja Morant: in serio dubbio per Gara-2

La sconfitta in Gara-1 contro i Los Angeles Lakers che ha fatto loro perdere il fattore campo nella serie potrebbe non essere la peggior notizia delle ultime ore per i Memphis Grizzlies. Nel corso del quarto periodo della sfida contro i giallo-viola infatti Ja Morant è ricaduto malamente dopo uno dei suoi classici balzi, infortunandosi la mano destra. La situazione è apparsa subito abbastanza grave, con Morant che di corsa si è diretto negli spogliatoi e non è più rientrato in campo.

La point guard è poi ricomparsa in panchina negli ultimi minuti di partita con una fasciatura alla mano infortunata. Al termine della sfida, in conferenza stampa, Morant è sembrato parecchio pessimista su una sua presenza per Gara-2, che si giocherà la notte italiana tra martedì e mercoledì sempre a Memphis. La star dei Grizzlies ha dichiarato di non essere nemmeno riuscito a srotolare un paio di calzini negli spogliatoi, per il dolore che sentiva alla mano. Nelle prossime ore verrà sottoposto agli esami, ma Memphis potrebbe dover fare a meno di lui per le prossime partite.

Ja Morant says his status for Game 2 is “in jeopardy.” He was downtrodden and not even able to use his right hand to undo a balled-up pair of socks. “Feels like it’s one thing after another.” — Tim MacMahon (@espn_macmahon) April 16, 2023

Coach Taylor Jenkins ha comunque specificato che la radiografia ha dato esito negativo, quindi non ci sono fratture nella mano di Morant.