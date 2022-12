Guai finanziari per la Stella Rossa Belgrado: come si ripercuoteranno sul suo cammino in EuroLega?

La Stella Rossa Belgrado sta affrontando un procedimento giudiziario a causa di debiti esistenti e mancanza di informazioni dovute. Di conseguenza, la squadra con sede in Serbia dovrà sopravvivere al divieto di registrare nuovi giocatori e allenatori nel roster della Turkish Airlines EuroLeague. Euroleague Basketball ha annunciato le decisioni senza rivelare ulteriori dettagli proprio.

Con cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni da quando ha assunto Dusko Ivanovic come nuovo allenatore, la Stella Rossa Belgrado è migliorata fino ad arrivare a essere 4-6 in EuroLeague e 6-1 in AdmiralBet ABA League. Il prossimo appuntamento è contro una rimaneggiata Virtus Segafredo Bologna questa sera sera. A parte la recente aggiunta alla lista degli infortunati di Nikola Ivanovic, il resto dei giocatori è disponibile per giocare il Round 11 della Regular Season di EuroLeaga.

Il successo più recente nella serie di vittorie è arrivato con la sconfitta del Partizan Mozzart Bet Belgrado di lunedì. Dall’edizione ABA del derby di Belgrado al primo derby serbo nella storia di EuroLeague, in arrivo la prossima settimana. L’evento principale del round 12 della stagione regolare nella più importante competizione continentale per club di alto livello si terrà giovedì prossimo alla Stark Arena.

