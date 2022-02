Guerra Ucraina, il Barcellona decide di non partire per le trasferte russe

Euroleague non ha preso posizione, nonostante la riunione di stamattina la decisione è stata di confermare le trasferte delle sue competizioni in Russia, nonostante lo scoppio della guerra con l’Ucraina. Il Barcellona, che tra domani e domenica avrebbe dovuto affrontare in trasferta Zenit San Pietroburgo e CSKA Mosca, ha quindi deciso di fare da sé, annullando la partenza per la Russia.

Il club blaugrana ha annunciato la propria decisione con un comunicato stampa poco fa.