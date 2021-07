Guida al mercato di Serie A 2021-22

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE

ACQUISTI: Luca Campogrande (g, Venezia), Fabio Mian (g, Udine), Sagaba Konate (c, PAOK, Grecia), Alessandro Lever (a/c, GCU, NCAA), Corey Sanders (p, Astoria, Polonia)

PARTENZE: Tommaso Laquintana (p, Brescia), Matteo Da Ros (ag, Cantù), DeVonte Upson (c, Merkezefendi Denizli, Turchia), Davide Alviti (ap, Milano), Daniele Cavaliero (g, free agent), Andrea Coronica (g, free agent), Milton Doyle (g, free agent), Myke Henry (p, free agent)

ROSTER: Corey Sanders (p), Juan Fernandez (p), Andrea Arnaldo (g), Luca Campogrande (g), Fabio Mian (g), Andrejs Grazulis (ag), Alessandro Lever (ag/c), Sagaba Konate (c), Marcos Delia (c)

RUMORS: Daniele Cavaliero (g, conferma), Adrian Banks (p/g, Fortitudo Bologna)

COACH: Franco Ciani (nuovo, promosso allenatore capo)

QUINTETTO: Sanders-X-X-X-Konate

A|X OLIMPIA MILANO

ACQUISTI: Devon Hall (g, Bamberg, Germania), Davide Alviti (a, Trieste), Kostantinos Mitoglou (a/c, Panathinaikos, Grecia), Giampaolo Ricci (ag, Virtus Bologna), Nicolò Melli (ag/c, Dallas Mavericks), Troy Daniels (g, free agent)

PARTENZE: Jeff Brooks (ag, Venezia), Michael Roll (g, free agent), Vlado Micov (ag, free agent), Kevin Punter (g, Partizan Belgrado, Serbia), Zach LeDay (ag, Partizan Belgrado, Serbia), Kuba Wojciechowski (ag/c, free agent)

ROSTER: Sergio Rodriguez (p), Jerian Grant (p), Davide Moretti (p), Andrea Cinciarini (p), Malcolm Delaney (p/g), Troy Daniels (g), Devon Hall (g), Riccardo Moraschini (g/ap), Shavon Shields (ap), Davide Alviti (ap), Luigi Datome (ap), Giampaolo Ricci (ag), Nicolò Melli (ag/c), Kostantinos Mitoglou (ag/c), Kaleb Tarczewski (c), Kyle Hines (c)

RUMORS:

COACH: Ettore Messina (confermato)

QUINTETTO: Rodriguez-Delaney-Shields-Melli-Hines

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI

ACQUISTI: Ousmane Diop (c, Torino, fine prestito), Christian Mekowulu (c, Treviso), Tyus Battle (g, Enisey, Russia), David Logan (g, Treviso)

PARTENZE: Miro Bilan (c, free agent), Vasa Pusica (p/g, free agent), Ethan Happ (ag, free agent), Toni Katic (g, free agent), Filip Kruslin (g, free agent)

ROSTER: Marco Spissu (p), Stefano Gentile (p), Massimo Chessa (p), David Logan (g), Tyus Battle (g), Eimantas Bendzius (ap), Kaspar Treier (ap), Jason Burnell (ap/ag), Giacomo Devecchi (ag), Christian Mekowulu (c), Ousmane Diop (c), Luca Gandini (c)

RUMORS:

COACH: Demis Cavina (Torino)

QUINTETTO: Spissu-Logan-Bendzius-Burnell-Mekowulu

DERTHONA BERTRAM TORTONA

ACQUISTI: Ariel Filloy (p, Pesaro), Tyler Cain (c, Pesaro), Chris Wright (p, Afyon Belediy, Turchia)

PARTENZE: Riccardo Tavernelli (p, free agent), Lorenzo D’Ercole (p, free agent), Augustin Fabi (ap, Ferrara), Bruno Mascolo (p, free agent), Luca Severini (ag, free agent), Jamarr Sanders (p/g, free agent), Alessandro Morgillo (c, free agent)

ROSTER: Chris Wright (p), Ariel Filloy (p), Jalen Cannon (ap), Tyler Cain (c)

RUMORS: Joseph Mobio (g/ap, Udine), Riccardo Cattapan (c, Brindisi)

COACH: Marco Ramondino (confermato)

QUINTETTO: Wright-X-Cannon-X-Cain

CARPEGNA PROSCIUTTO VUELLE PESARO

ACQUISTI:

PARTENZE: Marko Filipovity (ap, free agent), Ariel Filloy (p, Tortona), Matteo Tambone (p, free agent), Tyler Cain (c, Tortona), Paul Eboua (ag, free agent), Justin Robinson (p, Bamberg, Germania)

ROSTER: Carlos Delfino (ap), Henri Drell (ap), Simone Zanotti (ag)

RUMORS: Alessandro Zanelli (p, Brindisi), Bruno Caboclo (ap, Limoges, Francia), Leonardo Demetrio (ag, Flamengo, Brasile), Kuba Wojciechowski (ag/c), John Egbunu (c, Varese)

COACH:

QUINTETTO: X-X-Delfino-X-X

DE’ LONGHI TREVISO BASKET

ACQUISTI: Davide Casarin (g, Venezia, prestito), Aaron Jones (c, Cholet, Francia), Giordano Bortolani (g, Brescia, via Milano in prestito)

PARTENZE: Christian Mekowulu (c, Sassari), David Logan (g, Sassari)

ROSTER: Dewayne Russell (p), Matteo Imbrò (p), Davide Casarin (g), Giordano Bortolani (g), Michael Sokolowski (g/ap), Nicola Akele (ag), Matteo Chillo (ag/c), Aaron Jones (c)

RUMORS:

COACH: Max Menetti (confermato)

QUINTETTO: Russell-X-Sokolowski-X-Jones

DOLOMITI ENERGIA AQUILA BASKET TRENTO

ACQUISTI: Jordan Caroline (ap, Jutai Technology, Taiwan), Cameron Reynolds (ag, Austin Spurs, G-League)

PARTENZE: Luca Lechthaler (c, ritiro), Victor Sanders (g, free agent)

ROSTER: Toto Forray (p), Jordan Caroline (ap), Cameron Reynolds (ag), Davide Pascolo (ag)

RUMORS: Diego Flaccadori (g, Bayern Monaco, Germania), Davide Moretti (p, Milano)

COACH: Lele Molin (confermato)

QUINTETTO: X-X-Caroline-Reynolds-X

LAVOROPIÙ FORTITUDO BOLOGNA

ACQUISTI:

PARTENZE: Wesley Saunders (g/ap, free agent), Adrian Banks (g, free agent), Dario Hunt (c, free agent), Vojislav Stojanovic (ap, Mantova), Marco Cusin (c, free agent), Todd Withers (ag, free agent), Mattia Palumbo (g, Forlì)

ROSTER: Matteo Fantinelli (p), Tommaso Baldasso (p), Pietro Aradori (g), Leonardo Totè (ag), Stefano Mancinelli (ag)

RUMORS: Gabriele Procida (g, Cantù), John Jenkins (g, Bilbao, Spagna), Marko Filipovity (ap, Pesaro)

COACH: Jasmin Repesa (Pesaro)

QUINTETTO: X-Aradori-X-X-X

GERMANI PALLACANESTRO BRESCIA

ACQUISTI: Amedeo Della Valle (g, Buducnost, Ungheria), Tommaso Laquintana (p, Trieste), Lee Moore (g/ap, Dabrowa Gornicza, Polonia)

PARTENZE: Luca Vitali (p, free agent)

ROSTER: Tommaso Laquintana (p), Amedeo Della Valle (g), Salvatore Parrillo (g), Lee Moore (g/ap), David Moss (ap)

RUMORS: Mattia Udom (ag, Brindisi), Paul Eboua (a, Pesaro)

COACH: Alessandro Magro (Dabrowa Gornicza, Polonia)

QUINTETTO: X-Della Valle-Moore-X-X

GEVI NAPOLI BASKET

ACQUISTI:

PARTENZE: Daniele Sandri (ap, free agent), Andrea Zerini (ag/c, free agent), Antonio Iannuzzi (c, Mantova), Amar Klacar (g/ap, free agent), Pierpaolo Marini (g/ap, free agent), Eric Lombardi (ap, free agent), Christian Burns (ag, free agent), Diego Monaldi (p, free agent)

ROSTER: Lorenzo Uglietti (p), Josh Mayo (g), Jordan Parks (ag)

RUMORS: Davide Moretti (p, Milano)

COACH:

QUINTETTO: X-Mayo-X-X-X

HAPPY CASA BRINDISI

ACQUISTI: Jeremy Chappell (g/ap, Venezia)

PARTENZE: Darius Thompson (g, Lokomotiv Kuban, Russia), Derek Willis (ag, Badalona, Spagna), James Bell (g, Anwil, Polonia), D’Angelo Harrison (p, free agent), Nick Perkins (ag, free agent), Ousmane Krubally (c, free agent)

ROSTER: Alessandro Zanelli (p), Rioccardo Visconti (g), Jeremy Chappell (g/ap), Raphael Gaspardo (ag), Mattia Udom (ag)

RUMORS:

COACH: Frank Vitucci (confermato)

QUINTETTO: X-X-Chappell-X-X

OPENJOBMETIS PALLACANESTRO VARESE

ACQUISTI: Alessandro Gentile (ap, Estudiantes, Spagna), Guglielmo Caruso (c, Santa Clara, NCAA),

PARTENZE: Toney Douglas (p, free agent), Anthony Beane (g, free agent), Anthony Morse (ap, free agent), John Egbunu (c, free agent), Arturs Strautins (g/ap, Reggio Emilia), Michele Ruzzier (p, Virtus Bologna), Luis Scola (ag/c, free agent)

ROSTER: Giancarlo Ferrero (g), Alessandro Gentile (ap), Niccolò De Vico (ap), Guglielmo Caruso (c)

RUMORS: Tyler Kalinoski (g, Brescia)

COACH: Adriano Vertemati (assistente Bayern Monaco)

QUINTETTO: X-X-Gentile-X-X

UMANA REYER VENEZIA

ACQUISTI: Martynas Echodas (c, Rytas Vilnius), Michele Vitali (g, Bamberg), Jeff Brooks (ag, Milano)

PARTENZE: Gasper Vidmar (c, free agent), Luca Campogrande (g, Trieste), Curtis Jerrells (p, free agent), Davide Casarin (g, Treviso, prestito), Isaac Fotu (ag, free agent), Jeremy Chappell (g/ap, Brindisi)

ROSTER: Andrea De Nicolao (p), Michele Vitali (g), Stefano Tonut (g), Bruno Cerella (g), Michael Bramos (g/ap), Julyan Stone (ap), Austin Daye (ap/ag), Jeff Brooks (ag), Mitchell Watt (c), Martynas Echodas (c)

RUMORS: Victor Sanders (g, Trento), Stefan Markovic (g, Virtus Bologna)

COACH: Walter De Raffaele (confermato)

QUINTETTO: X-Tonut-Stone-Daye-Watt

UNAHOTELS PALLACANESTRO REGGIANA

ACQUISTI: Arturs Strautins (g/ap, Varese), Osvaldas Olisevicius (ap, Medi Bayreuth, Israele), Bryant Crawford (p/g, Juventus Utena, Lituania)

PARTENZE: Petteri Koponen (g, free agent), Frank Elegar (c, free agent), Brandon Taylor (p, free agent), Justin Johnson (ag, free agent)

ROSTER: Leonardo Candi (p), Bryant Crawford (p/g), Tomas Kyzlink (g), Arturs Strautins (g/ap), Osvaldas Olisevicius (ap), Filippo Baldi Rossi (ag), Mouhamet Diouf (ag/c)

RUMORS: Jason Rich (g, free agent), Olivier Hanlan (p, Iraklis Salonicco, Grecia)

COACH: Attiio Caja (confermato)

QUINTETTO: Crawford-X-Olisevicius-X-X

VANOLI CREMONA

ACQUISTI: Ismael Sanogo (ag, free agent), Andrea Pecchia (ap, Cantù)

PARTENZE: Marcus Lee (c, Yalova)

ROSTER: Giuseppe Poeta (p), David Cournooh (g), Andrea Pecchia (ap), Ismael Sanogo (ag)

RUMORS: Matteo Spagnolo (p, Real Madrid)

COACH: Paolo Galbiati (confermato)

QUINTETTO: Poeta-X-X-Sanogo-X

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

ACQUISTI: Michele Ruzzier (p, Varese), Kevin Hervey (ag, Lokomotiv Kuban, Russia)

PARTENZE: Julian Gamble (c, free agent), Stefan Markovic (g, free agent), Josh Adams (g, free agent), Giampaolo Ricci (ag, Milano), Stefan Nikolic (g, free agent)

ROSTER: Milos Teodosic (p), Alessandro Pajola (p), Michele Ruzzier (p), Marco Belinelli (g), Kyle Weems (g/ap), Awudu Abass (ap), Vince Hunter (ag), Kevin Hervey (ag), Amar Alibegovic (ag/c), Amedeo Tessitori (c)

RUMORS: Brad Wanamaker (p, Charlotte Hornets), Norris Cole (p, Asvel, Francia), Ekpe Udoh (c, Beijing Royal Fighters, Cina)

COACH: Sergio Scariolo (Toronto Raptors)

QUINTETTO: Teodosic-Belinelli-Weems-Hunter-Alibegovic