Guida al mercato Serie A2 2021/22

TORINO

ACQUISTI:

PARTENZE: Alessandro Cappelletti (p, Sassari), Osumane Diop (ag/c, Sassari, fine prestito), Demis Cavina (coach, Sassari), Jason Clark (p/g), Mirza Alibegovic (g/ap),Kruize Pinkins (ag), Lorenzo Penna (p), Franko Bushati (g), Daniele Toscano (a), Luca Campani (c), Giordano Pagani (c)

ROSTER:

COACH:

QUINTETTO: x-x-x-x-x

UDINE

ACQUISTI: Trevor Lacey (g, Rostock, Germania), Ethan Esposito (ag, Sacramento State, NCAA), Brandon Walters (c, Peja, Kosovo),

PARTENZE: Dominique Johnson (g), Nana Foulland (c), Ludovico De Angeli (g/f), Andrea Amato (p), Michele Antonutti (ag), Fabio Mian (g, Trieste), Joseph Mobio (ag/c), Matteo Schina (p, Eurobasket Roma),

ROSTER: Trevor Lacey (g), Ethan Esposito (ag), Brandon Walters (c), Francesco Pellegrino (c), Marco Giuri (p), Federico Mussini (p/g), Nazareno Italiano (ap/ag)

COACH: Matteo Boniciolli (confermato)

QUINTETTO: Giuri–Lacey-x-x-Walters

SCAFATI

ACQUISTI:

PARTENZE: Mattia Palumbo (p, Forlì), Nemanja Dincic (ag, Chieti) Darryl Jackson (g), Frank Gaines (g), Charles Thomas (ag), Tommaso Marino (p), Antonino Sabatino (p), Bernardo Musso (g), Riccardo Rossato (g), Luigi Sergio (ap, Cantù), Valerio Cucci (ag), Lorenzo Benvenuti (c),

ROSTER:

COACH: Alessandro Rossi (nuovo)

QUINTETTO: x-x-x-x-x

FORLì

ACQUISTI: Mattia Palumbo (p, Scafati), Rei Pullazi (ag, Bergamo),

PARTENZE: Yancarlos Rodriguez (p/g, Treviglio), Terrence Roderick (g/ap), Erik Rush (ag), Ivica Radic (c), Aristide Landi (ag), Jacopo Giachetti (p), Nicola Natali (ap), Davide Bruttini (c), Luca Campori (g), Samuel Dilas (c), Benjamin Ndour (ag/c),

ROSTER: Mattia Palumbo (p), Riccardo Bolpin (g/ap), Rei Pullazi (ag)

COACH:

QUINTETTO: x-x-x-x-x

VERONA

ACQUISTI: Liam Udom (ap, Bakery Piacenza)

PARTENZE: Bobby Jones (ag), Phil Greene (g), Giovanni Severini (g/ap), Guido Rosselli (g/ap), Brian Sacchetti (ag), Giovanni Pini (c), Lorenzo Caroti (p), Andrea Colussa (ag), Davide Guglielmi (g)

ROSTER: Liam Udom (ap), Francesco Candussi (c)

COACH:

QUINTETTO: x-x-x-x-x

TREVIGLIO

ACQUISTI: Marco Venuto (p, Ravenna), Yancarlos Rodriguez (p/g, Forlì)

PARTENZE: Simone Pepe (g, Eurobasket Roma), JJ Frazier (p), Mitija Nikolic (ag), Davide Reati (g), Jacopo Borra (c), Ion Lupusor (ag), Andrea Ancellotti (c), Alvise Sarto (g/ap), Matteo Bogliardi (p), Vincenzo Taddeo (g),

ROSTER: Marco Venuto (p), Yancarlos Rodriguez (p/g)

COACH: Michele Carrea

QUINTETTO: x-x-x-x-x

FERRARA

ACQUISTI: Danilo Petrovic (ag, Cento), Augustin Fabi (ap, Tortona), Tommy Pianegonda (p, Trapani), Giovanni Vildera (c, Treviso),

PARTENZE: Kenny Hasbrouck (g), Niccolò Filoni (ap), Pablo Bertone (g), Patrick Baldassarre (ag), Nicolò Dellosto (g), Beniamino Basso (c), Michele Ebeling (ap/ag), Luca Vencato (p),

ROSTER: Federico Zampini (p/g), Tommy Pianegonda (p), Alessandro Panni (g), Augustin Fabi (ap), Danilo Petrovic (ag), AJ Pacher (ag/c), Giovanni Vildera (c)

COACH:

QUINTETTO: x-x-x-x-x

URANIA MILANO

ACQUISTI:

PARTENZE: Nik Raivio (g), Wayne Langston (ag/c), Stefano Bossi (p), Matteo Montano (g), Tommaso Raspino (ap), Andrea Benevelli (ag/c), Matteo Franco (g), Daniele Pesenato (c)

ROSTER: Giorgio Piunti (ag),

COACH:

QUINTETTO: x-x-x-x-x

EUROBASKET ROMA

ACQUISTI: Simone Pepe (g, Treviglio), Gage Davis (g, Horsens IC, Danimarca), Lorenzo Molinaro (c, Piacenza), Matteo Schina (p, Udine), Kyndahl Hill (ag, Mitteldeutscher, Germania)

PARTENZE: Lorenzo Bucarelli (ap, Cantù), Roberto Gallinat (g), Jamal Olasewere (ag/c), Gabriele Romeo (p), Eugenio Fanti (p/g), Daniele Magro (c), Kenneth Viglianisi (g/ap), Valerio Staffieri (g/ap), Janko Cepic (ag)

ROSTER: Eugenio Fanti (p/g), Gage Davis (g), Simone Pepe (g), Lorenzo Molinaro (c), Matteo Schina (p), Kyndahl Hill (ag), Alexander Cicchetti (c)

COACH:

QUINTETTO: x-x-x-x-x

CHIETI

ACQUISTI: Nemanja Dincic (ag, Scafati), Kiryl Tsetserukou (ag, Bernareggio, Serie B), Simone Aromando (ag/c, Bernareggio, Serie B), Saverio Bartoli (g, Cecina, Serie B), Dalan Ancrum (g/ap, Paralimni, Cipro)

PARTENZE: Paulius Sorokas (ag), Penndarvis Williams (g, Casale Monferrato), Matteo Graziani (g), Alessandro Piazza (p), Marco Santiangeli (g), Francesco Ihedioha (ap/ag), Guglielmo Sodero (ap), Lazar Lugic (ag/c)

ROSTER: Davide Meluzzi (p), Saverio Bartoli (g), Dalan Ancrum (g/ap), Nemanja Dincic (ag), Kiryl Tsetserukou (ag), Simone Aromando (ag),

COACH:

QUINTETTO: x-x-x-x-x

TRAPANI

ACQUISTI: Vincenzo Guaiana (g/ap, Piombino, Serie B), Ygor Biordi (c, Ruvo, Serie B),

PARTENZE: Tommy Pianegonda (p, Ferrara), LaMarshall Corbett (g), Shonn Miller (ag), Andrea Renzi (c, Orzinuovi), Matteo Palermo (p), Marco Mollura (g), Gabriele Spizzichini (ap), Curtis Nwohuocha (c), Hugo Erkmaa (g/ap), Bogdan Milojevic (ag), Luciano Tartamella (g)

ROSTER: Vincenzo Guaiana (g/ap), Ygor Biordi (c),

COACH:

QUINTETTO: x-x-x-x-x

RAVENNA

ACQUISTI:

PARTENZE:

ROSTER: Tommaso Oxilia (g/ap), Alessandro Simioni (c), Davide Denegri (g), Alberto Chiumenti (ag/c)

COACH:

QUINTETTO: x-x-x-x-x

MANTOVA

ACQUISTI: Vojislav Stojanovic (g/ap, Fortitudo Bologna), Andrea Iannuzzi (c, Napoli)

PARTENZE: Davide Bonacini (p, Bakery Piacenza),

ROSTER: Vojislav Stojanovic (g/ap), Andrea Iannuzzi (c)

COACH: Gennaro Di Carlo (confermato)

QUINTETTO: x-x-x-x-x

PISTOIA

ACQUISTI:

PARTENZE: Mitchell Poletti (ag/c, Nardò)

ROSTER:

COACH: Nicola Brienza (nuovo)

QUINTETTO: x-x-x-x-x

CENTO

ACQUISTI: Giovanni Tomassini (p/g, Verona), Giacomo Zilli (c, Orzinuovi)

PARTENZE:

ROSTER: Giovanni Tomassini (p/g), Giacomo Zilli (c)

COACH:

QUINTETTO: x-x-x-x-x

ASSIGECO PIACENZA

ACQUISTI: Lorenzo Deri (p, Virtus Bologna, Serie A), Lorenzo Galmarini (ag, Orzinuovi),

PARTENZE: Lorenzo Molinaro (c, Eurobasket Roma)

ROSTER: Lorenzo Deri (p), Nemanja Gajic (g/ap), Lorenzo Galmarini (ag), Luca Cesana (p/g), Tommaso Guariglia (c), Gherardo Sabatini (p)

COACH: Stefano Salieri (confermato)

QUINTETTO: x-x-x-x-x

ORLANDINA BASKET

ACQUISTI:

PARTENZE:

ROSTER:

COACH:

QUINTETTO: x-x-x-x-x

ORZINUOVI

ACQUISTI: Giga Janelidze (ag, Verona), Andrea Renzi (c, Trapani),

PARTENZE: Giacomo Zilli (g, Cento), Lorenzo Galmarini (ag, Assigeco Piacenza)

ROSTER: Andrea Renzi (c), Giga Janelidze (ag), Matteo Martini (g/ap), Marco Spanghero (p)

COACH:

QUINTETTO: x-x-x-x-x

CASALE MONFERRATO

ACQUISTI: Penny Williams (g, Chieti), Gianmarco Leggio (c, Ancona, Serie B)

PARTENZE:

ROSTER: Penny Williams (g), Gianmarco Leggio (c)

COACH:

QUINTETTO: x-x-x-x-x

LATINA

ACQUISTI: Giovanni Veronesi (g/ap, Agrigento), Paulius Dambrauskas (p/g, Astoria Bydgoszcz, Polonia), Todor Radonjic (ag, Fabriano, Serie B), Matteo Ambrosini (ag/c, Rimini, Serie B), Davide Bozzetto (c, Chieti)

PARTENZE:

ROSTER: Giovanni Veronesi (g/ap), Paulius Dambrauskas (p/g), Todor Radonjic (ag), Matteo Ambrosini (ag/c), Davide Bozzetto (c), Aristide Mouaha (g)

COACH: Franco Gramenzi (confermato)

QUINTETTO: x-x-x-x-x

BIELLA

ACQUISTI:

PARTENZE:

ROSTER:

COACH: Andrea Zanchi (nuovo)

QUINTETTO: x-x-x-x-x

STELLA AZZURRA

ACQUISTI:

PARTENZE:

ROSTER: Roberto Rullo (p/g),

COACH:

QUINTETTO: x-x-x-x-x

CANTU’

ACQUISTI: Lorenzo Bucarelli (ap, Cantù), Luigi Sergio (ap, Scafati), Francesco Stefanelli (g, Rieti)

PARTENZE:

ROSTER: Lorenzo Bucarelli (ap), Luigi Sergio (ap), Francesco Stefanelli (g),

COACH: Marco Sodini (nuovo)

QUINTETTO: x-x-x-x-x

NARDO’

ACQUISTI: Mitchell Poletti (ag/c, Pistoia)

PARTENZE:

ROSTER: Mitchell Poletti (ag/c), Federico Burini (p)

COACH: Marco Gandini (nuovo)

QUINTETTO: x-x-x-x-x

BAKERY PIACENZA

ACQUISTI: Jacopo Lucarelli (ap, Roseto, Serie B), Davide Bonacini (p, Mantova), Riccardo Chinellato (ap, Corona Platina Piadena, Serie B)

PARTENZE:

ROSTER: Jacopo Lucarelli (ap), Davide Bonacini (p), Riccardo Chinellato (ap), Marco Perin (p), Michael Sacchettini (c)

COACH: Federico Camapanella (confermato)

QUINTETTO: x-x-x-x-x

SAN SEVERO

ACQUISTI:

PARTENZE:

ROSTER:

COACH: Bechi (confermato)

QUINTETTO: x-x-x-x-x