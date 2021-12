Daniel Hackett ha pubblicato delle storie su Instagram in cui ha letteralmente attaccato la FIP, come vi abbiamo riportato in questo articolo. Pochi minuti dopo aver pubblicato le stories, le ha cancellate dal suo profilo Instagram, però oggi intorno all’ora di pranzo ha ricondiviso un altro suo pensiero sulla situazione giocatori italiani-Italbasket:

“La mia uscita di ieri sera non è stata di buon stile. Chiedo scusa! Chiarisco che non ce l’ho con i giocatore, ci mancherebbe, loro sono e dovrebbero essere sempre nella posizione di poter scegliere e tutelarsi. Ce l’ho però con il sistema che non vedo cambiato, nonostante io abbia pagato sulla mia pelle una squalifica evitabile per mancanze mie ma anche di altri, e non dico altro! Ho voluto rispondere a svariate dichiarazioni lette in questi giorni contro i giocatori di EuroLega, e contro chi ha deciso di non aggregarsi alla Nazionale quest’estate oppure di operarsi… è ora di farla finita di scagliarsi pubblicamente contro i giocatori. Non aiuta nessuno. Scusate ancora”.