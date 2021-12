Daniel Hackett quest’oggi ha deciso di utilizzare il proprio profilo Instagram per “attaccare” la FIP, la quale è stata molto dura nei suoi confronti nel corso degli anni ma che nell’ultimo periodo si è “ammorbidita” – a suo modo di vedere – nei confronti dei giocatori che militano in formazioni di EuroLega.

Queste le frasi scritte da Daniel Hackett tramite le storie Instagram del suo profilo – ma già cancellate – e riportate prontamente da Sportando:

Negli ultimi 10 anni MR. nessuno: unico giocatore italiano ad aver richiesto anzitempo il permesso di non rispondere ad una convocazione della nazionale italiana basket per una qualificazione Fiba, per poi sentirsi dire di no. Continuo? Ho 5 minuti… Unico giocatore sospeso 6 mesi dalla sua Federazione… che ha sempre permesso ai suoi giocatori di far quello che vuole… ieri, oggi e domani… NBA, FIBA o EuroLega… i fatti stanno a zero

Daniel Hackett si riferisce a episodi accaduti molti anni fa, quando giocava in Italia e non c’erano ancora le finestre FIBA. Sarebbe da capire con il ragazzo nativo di Forlimpopoli come mai ha voluto “sfogarsi” in questo modo contro la FIP in questo momento, considerando che questa situazione ormai sussiste da quasi un lustro. Stiamo a vedere se a queste dichiarazioni risponderà il presidente della FIP, Gianni Petrucci, cercando di spiegare il perché di questo trattamento non paritario, a modo di vedere di Hackett, naturalmente.

Ricordiamo che HD ha dato addio alla Nazionale italiana di pallacanestro due esteti fa, dopo il mondiale in Cina del 2019. Altrimenti sarebbe stato sicuramente a Tokyo perché quello che sta ancora facendo al CSKA Mosca è strabiliante.

