Hall of Fame, una classe 2023 ricchissima: Wade, Nowitzki, Popovich e tanti altri

La classe di Hall of Famer che saranno introdotti nell’Olimpo del basket tra qualche mese sarà davvero tra le più ricche di sempre. Nonostante i nomi fossero stati anticipati nei giorni scorsi da ESPN, la Naismith Memorial Basketball Hall of Fame poco fa li ha ufficializzati.

Tra gli ex giocatori che diventeranno Hall of Famer quest’anno ci sono Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Pau Gasol e Tony Parker, che saranno accompagnati anche da Gregg Popovich, ancora in attività almeno fino al termine della stagione sulla panchina dei San Antonio Spurs. Anche Becky Hammon, assistente proprio di Pop in Texas per qualche anno e ora head coach delle Las Vegas Aces in WNBA, entrerà nella Hall of Fame.

Altri nomi che saranno introdotti quest’anno sono quelli di Jim Valvano, coach della North Carolina di Michael Jordan che vinse il Torneo NCAA nel 1983, Gene Keady, ex coach di Purdue, Gary Blair, ex coach di Texas A&M femminile, Gene Bess, coach nel mondo dei junior college con oltre 1.300 vittorie, David Hixon, ex coach per 42 anni in Division III NCAA, e tutto il Team USA femminile del 1976, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Montreal.