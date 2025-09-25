Hapoel e Maccabi Tel-Aviv, svelati gli STIPENDI ASTRONOMICI

Gli stipendi dei giocatori delle due squadre israeliane in EuroLeague 2025–26 sono stati rivelati da Israel Hayom, accendendo i riflettori sul grande investimento fatto da Hapoel Tel Aviv e Maccabi Tel Aviv in vista della nuova stagione.

Hapoel Tel Aviv: Micic il più pagato d’Europa

Reduce da un mercato spettacolare, l’Hapoel Tel Aviv ha sorpreso tutti con ingaggi da record. Il colpo più clamoroso è stato senza dubbio Vasilije Micic, ex stella dell’Anadolu Efes e dell’NBA, che guadagnerà 6 milioni di dollari in questa stagione. Una cifra che lo rende il giocatore più pagato non solo in Israele, ma in tutta l’EuroLeague.

Accanto a lui, l’Hapoel potrà contare su altri due contratti milionari:

Elijah Bryant: $2,8 milioni

Dan Oturu: $2,2 milioni

Con queste mosse, il club di Tel Aviv si candida a una stagione da protagonista, alzando sensibilmente il livello del roster.

Player Salary US Dollars Vasilije Micic 6m Elijah Bryant 2.8m Dan Oturu 2.2m Johnathan Motley 1.5m Antonio Blakeney 1.4m Yam Madar 1.2m Bruno Caboclo 1.2m Chris Jones 1.1m Collin Malcolm 1.1m Tai Odiase 750k Ish Wainright 750k Tyler Ennis 700k Tomer Ginat 500k Bar Timor 400k Guy Palatin 350k Yiftach Ziv 300k Itay Segev 300k Borislav Mladenov 150k Oz Blayzer 130k Sandy Cohen 120k

Maccabi Tel Aviv: solo un grande investimento

Sul fronte opposto, il Maccabi Tel Aviv ha adottato un approccio più cauto. L’unico grande investimento è stato fatto per Lonnie Walker IV, che percepirà $2,2 milioni nella sua seconda stagione in EuroLeague.

Nonostante un mercato meno appariscente rispetto ai rivali cittadini, il Maccabi rimane una delle squadre più esperte e competitive della competizione, puntando su un roster solido e sull’esperienza maturata negli anni.

Player Salary US Dollars Lonnie Walker 2.2 million Jaylen Hoard 1.1 million T.J. Leaf 900k Roman Sorkin 900k Oshae Brissett 850k Jeff Dowtin Jr. 850k Tamir Blatt 700k John DiBartolomeo 650k Marcio Santos 600k Jimmy Clark 400k Gur Lavi 400k Uros Trifunovic 250k Will Rayman 225k Clifford Omoruyi 150k

Un derby israeliano ad alto budget

Con Micic a guidare l’Hapoel e Walker come punta di diamante del Maccabi, il derby di Tel Aviv si preannuncia come uno dei più seguiti e discussi dell’EuroLeague 2025–26. La differenza di strategie economiche tra i due club potrebbe riflettersi sul campo, alimentando una rivalità già ricca di storia.