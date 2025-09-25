Hapoel e Maccabi Tel-Aviv, svelati gli STIPENDI ASTRONOMICI

Gli stipendi dei giocatori delle due squadre israeliane in EuroLeague 2025–26 sono stati rivelati da Israel Hayom, accendendo i riflettori sul grande investimento fatto da Hapoel Tel Aviv e Maccabi Tel Aviv in vista della nuova stagione.
Hapoel Tel Aviv: Micic il più pagato d’Europa
Reduce da un mercato spettacolare, l’Hapoel Tel Aviv ha sorpreso tutti con ingaggi da record. Il colpo più clamoroso è stato senza dubbio Vasilije Micic, ex stella dell’Anadolu Efes e dell’NBA, che guadagnerà 6 milioni di dollari in questa stagione. Una cifra che lo rende il giocatore più pagato non solo in Israele, ma in tutta l’EuroLeague.
Accanto a lui, l’Hapoel potrà contare su altri due contratti milionari:
- Elijah Bryant: $2,8 milioni
- Dan Oturu: $2,2 milioni
Con queste mosse, il club di Tel Aviv si candida a una stagione da protagonista, alzando sensibilmente il livello del roster.
|Player
|Salary US Dollars
|Vasilije Micic
|6m
|Elijah Bryant
|2.8m
|Dan Oturu
|2.2m
|Johnathan Motley
|1.5m
|Antonio Blakeney
|1.4m
|Yam Madar
|1.2m
|Bruno Caboclo
|1.2m
|Chris Jones
|1.1m
|Collin Malcolm
|1.1m
|Tai Odiase
|750k
|Ish Wainright
|750k
|Tyler Ennis
|700k
|Tomer Ginat
|500k
|Bar Timor
|400k
|Guy Palatin
|350k
|Yiftach Ziv
|300k
|Itay Segev
|300k
|Borislav Mladenov
|150k
|Oz Blayzer
|130k
|Sandy Cohen
|120k
Maccabi Tel Aviv: solo un grande investimento
Sul fronte opposto, il Maccabi Tel Aviv ha adottato un approccio più cauto. L’unico grande investimento è stato fatto per Lonnie Walker IV, che percepirà $2,2 milioni nella sua seconda stagione in EuroLeague.
Nonostante un mercato meno appariscente rispetto ai rivali cittadini, il Maccabi rimane una delle squadre più esperte e competitive della competizione, puntando su un roster solido e sull’esperienza maturata negli anni.
|Player
|Salary US Dollars
|Lonnie Walker
|2.2 million
|Jaylen Hoard
|1.1 million
|T.J. Leaf
|900k
|Roman Sorkin
|900k
|Oshae Brissett
|850k
|Jeff Dowtin Jr.
|850k
|Tamir Blatt
|700k
|John DiBartolomeo
|650k
|Marcio Santos
|600k
|Jimmy Clark
|400k
|Gur Lavi
|400k
|Uros Trifunovic
|250k
|Will Rayman
|225k
|Clifford Omoruyi
|150k
Un derby israeliano ad alto budget
Con Micic a guidare l’Hapoel e Walker come punta di diamante del Maccabi, il derby di Tel Aviv si preannuncia come uno dei più seguiti e discussi dell’EuroLeague 2025–26. La differenza di strategie economiche tra i due club potrebbe riflettersi sul campo, alimentando una rivalità già ricca di storia.
