Vasilije Micic hapoel-tel-aviv maccabi

Hapoel e Maccabi Tel-Aviv, svelati gli STIPENDI ASTRONOMICI

Home
Alessandro SaracenoLascia un Commento su Hapoel e Maccabi Tel-Aviv, svelati gli STIPENDI ASTRONOMICI

Gli stipendi dei giocatori delle due squadre israeliane in EuroLeague 2025–26 sono stati rivelati da Israel Hayom, accendendo i riflettori sul grande investimento fatto da Hapoel Tel Aviv e Maccabi Tel Aviv in vista della nuova stagione.

Hapoel Tel Aviv: Micic il più pagato d’Europa

Reduce da un mercato spettacolare, l’Hapoel Tel Aviv ha sorpreso tutti con ingaggi da record. Il colpo più clamoroso è stato senza dubbio Vasilije Micic, ex stella dell’Anadolu Efes e dell’NBA, che guadagnerà 6 milioni di dollari in questa stagione. Una cifra che lo rende il giocatore più pagato non solo in Israele, ma in tutta l’EuroLeague.

Accanto a lui, l’Hapoel potrà contare su altri due contratti milionari:

  • Elijah Bryant: $2,8 milioni
  • Dan Oturu: $2,2 milioni

Con queste mosse, il club di Tel Aviv si candida a una stagione da protagonista, alzando sensibilmente il livello del roster.

Player Salary US Dollars
Vasilije Micic 6m
Elijah Bryant 2.8m
Dan Oturu 2.2m
Johnathan Motley 1.5m
Antonio Blakeney 1.4m
Yam Madar 1.2m
Bruno Caboclo 1.2m
Chris Jones 1.1m
Collin Malcolm 1.1m
Tai Odiase 750k
Ish Wainright 750k
Tyler Ennis 700k
Tomer Ginat 500k
Bar Timor 400k
Guy Palatin 350k
Yiftach Ziv 300k
Itay Segev 300k
Borislav Mladenov 150k
Oz Blayzer 130k
Sandy Cohen 120k
Maccabi Tel Aviv: solo un grande investimento

Sul fronte opposto, il Maccabi Tel Aviv ha adottato un approccio più cauto. L’unico grande investimento è stato fatto per Lonnie Walker IV, che percepirà $2,2 milioni nella sua seconda stagione in EuroLeague.

Nonostante un mercato meno appariscente rispetto ai rivali cittadini, il Maccabi rimane una delle squadre più esperte e competitive della competizione, puntando su un roster solido e sull’esperienza maturata negli anni.

Player Salary US Dollars
Lonnie Walker 2.2 million
Jaylen Hoard 1.1 million
T.J. Leaf 900k
Roman Sorkin 900k
Oshae Brissett 850k
Jeff Dowtin Jr. 850k
Tamir Blatt 700k
John DiBartolomeo 650k
Marcio Santos 600k
Jimmy Clark 400k
Gur Lavi 400k
Uros Trifunovic 250k
Will Rayman 225k
Clifford Omoruyi 150k
Un derby israeliano ad alto budget

Con Micic a guidare l’Hapoel e Walker come punta di diamante del Maccabi, il derby di Tel Aviv si preannuncia come uno dei più seguiti e discussi dell’EuroLeague 2025–26. La differenza di strategie economiche tra i due club potrebbe riflettersi sul campo, alimentando una rivalità già ricca di storia.

Alessandro Saraceno
Latest posts by Alessandro Saraceno (see all)

Related Posts

Varese

Varese, KO PESANTISSIMO contro Tortona: ci saranno dei cambiamenti immediati?

Alessandro Saraceno
luca banchi lettonia italbasket

Italbasket, Luca Banchi sempre più vicino alla panchina…

Alessandro Saraceno
Miroslav Raduljica

ASSURDO Miroslav Raduljica: l’ex Olimpia Milano lascia il basket per dedicarsi al calcio

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.