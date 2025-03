Hapoel Tel Aviv nella storia: prima semifinale di EuroCup e sogno EuroLega

L’Hapoel Tel Aviv ha scritto una pagina storica nel basket europeo, raggiungendo per la prima volta le semifinali di EuroCup. Un risultato che ha entusiasmato i tifosi e tutto l’ambiente del club, nonostante le difficoltà legate alla necessità di giocare le partite casalinghe a Samokov, in Bulgaria, a causa della situazione geopolitica in Israele.

Un traguardo straordinario: parla Dimitris Itoudis

Dopo l’importante vittoria contro il Turk Telekom Ankara, il coach Dimitris Itoudis ha sottolineato l’importanza di questo traguardo per l’Hapoel:

“Questo è un grande risultato per il club. È la prima volta che raggiunge le semifinali di EuroCup, un traguardo per cui hanno lavorato duramente. Il format della competizione è cambiato e, pur essendo un sostenitore dei playoff, il sistema attuale è una sfida. Spero che in futuro si possa avere un formato playoff più uniforme anche in EuroLeague.”

Semifinale contro Valencia: una sfida da underdog

Nel prossimo turno l’Hapoel affronterà il Valencia, una delle squadre più forti della competizione. Itoudis ha identificato il club spagnolo come il naturale favorito:

“Valencia è una squadra di grande esperienza e qualità. 9 dei loro giocatori hanno militato in EuroLeague, hanno un roster stabile, una pianificazione a lungo termine e un budget elevato. Stanno persino costruendo una nuova arena. Sono i favoriti, ma l’Hapoel ha già dimostrato di poter sorprendere.”

Il sogno EuroLeague: ambizione e solidità finanziaria

Oltre ai successi di questa stagione, l’Hapoel Tel Aviv guarda al futuro con l’ambizione di garantirsi un posto fisso in EuroLeague. Itoudis ha ribadito il desiderio del club di ottenere un contratto triennale per pianificare al meglio il proprio sviluppo:

“Non si tratta solo di ambizione, ma anche di solidità economica e organizzativa. Il nostro proprietario, Ofer Yannay, e il nostro azionista chiave, Gili Ranan, garantiscono stabilità finanziaria e una visione a lungo termine per mantenere l’Hapoel ai massimi livelli.”

Con una semifinale da giocare e un futuro tutto da scrivere, l’Hapoel Tel Aviv è pronto a dimostrare di meritare un posto tra le grandi del basket europeo.

