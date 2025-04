Hapoel Tel Aviv, Yannay ha provato a ingaggiare un giocatore del Valencia durante i festeggiamenti?

L’Hapoel Tel Aviv di Ofer Yannay ha conquistato l’accesso alla finale di EuroCup, battendo il Valencia Basket con il punteggio di 94-92 nella decisiva Gara 3 della semifinale. Ora, i Reds sfideranno il Dreamland Gran Canaria per il titolo e per un posto nella prossima EuroLeague.

Festa grande nello spogliatoio e sorpresa di mercato

Dopo la sirena finale, l’euforia è esplosa nello spogliatoio dell’Hapoel. Il proprietario Ofer Yannay, secondo quanto riportato da Walla Sports, ha festeggiato con la squadra e ha persino contattato Nate Sestina, offrendogli un posto nel roster dell’Hapoel Tel Aviv per la prossima stagione. Anche coach Dimitris Itoudis ha partecipato ai festeggiamenti, ricevendo una “doccia gelata” dai suoi giocatori.

Ora la finale contro Gran Canaria

Con questa vittoria, l’Hapoel Tel Aviv si giocherà tutto contro il Dreamland Gran Canaria. La serie inizierà l’8 aprile, e i Reds avranno l’occasione di alzare il primo trofeo europeo della loro storia e di conquistare un biglietto per la EuroLeague 2024-25. Riuscirà l’Hapoel a completare l’impresa e a raggiungere l’EuroLega per la prima volta nella sua storia? Restate aggiornati per tutte le ultime news sulla finale di EuroCup ed EuroLega!

