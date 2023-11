Harden chi? Embiid sta registrando numeri da Wilt Chamberlain!

James Harden chi? Questo sarà sicuramente il grido di guerra dei Philadelphia 76ers da questo momento in poi, soprattutto quando hanno iniziato l’anno in modo eccezionale anche dopo aver perso i servizi del 10 volte All-Star. Grazie al continuo dominio di Joel Embiid, MVP in carica del campionato, che sta mettendo insieme numeri da Wilt Chamberlain, i Sixers hanno fatto faville in entrambi i lati del campo e di recente hanno ottenuto una vittoria per 106 a 103 contro gli arcirivali del Boston Celtics, vincendo la loro sesta partita di fila.

Embiid, come suo solito, ha guidato i Sixers con 27 punti, 10 rimbalzi e 4 assist, rendendo difficile la vita alla difesa dei Celtics. In questo modo, il centro 29enne ha raggiunto un punto di riferimento storico nella storia della franchigia che nessuno aveva mai toccato in oltre 50 anni.

Dopo la prestazione contro i Celtics, Joel Embiid ha ora una media di 31,7 punti e 10,9 rimbalzi in stagione, diventando solo il secondo giocatore nella storia dei Sixers ad avere una media di 30+ punti e 10+ rimbalzi nelle prime sette partite della stagione, raggiungendo Wilt Chamberlain in questo storico club. Chamberlain, nella stagione 1965-66, tenne una media di 32 punti e 23,9 rimbalzi per iniziare la sua prima stagione completa come membro della franchigia.

Joel Embiid is the first 76ers player to average 30 points and 10 rebounds through his first 7 games of a season since Wilt Chamberlain in 1965-66. pic.twitter.com/Td65SbtpCr — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 9, 2023

