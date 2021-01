Harden commenta il debutto coi Nets al fianco di Durant: “È stato abbastanza facile”

Non ci è voluto molto perché James Harden si abituasse alla sua nuova squadra. La superstar appena acquisita dei Brooklyn Nets ha chiuso con una tripla doppia al suo debutto (32 punti, 11 rimbalzi, 14 assist) per aiutare la sua squadra alla vittoria per 122 a 115 sugli Orlando Magic.

Alla domanda su come si è sentito là fuori al suo debutto con i Nets, il Barba ha rivelato quanto fosse facile giocare al fianco di “giocatori davvero bravi”, specialmente con uno come Kevin Durant.

