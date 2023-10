Harden continua la “guerra” ai Sixers: non è a Philadelphia, dove si trova ora?

Dopo che James Harden si è presentato al training camp dei Sixers e ha partecipato agli allenamenti con i suoi compagni di squadra, molti in giro per il campionato hanno iniziato a pensare che l’ex MVP della lega potesse iniziare la stagione con l’organizzazione. Tuttavia, la volontà di Harden di ottenere una cessione non è venuta meno. A meno di una settimana dall’inizio della nuova stagione, l’All-Star è tornato a far parlare di sé.

Harden, che non ha giocato in nessuna partita di preseason dei Sixers, non è con la squadra da domenica e mercoledì non si è presentato all’allenamento, secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic.

Questa notizia arriva solo un giorno dopo che è stato rivelato che Harden non ha assistito a nessuna partita di preseason della squadra e ha partecipato a un solo allenamento nel corso del training camp. Il giornalista che segue i Sixers, Austin Krell di 97.3 ESPN FM, ha aggiunto un po’ di chiarezza alla situazione, affermando che Harden ha partecipato all’allenamento di domenica.

Dopo l’allenamento di domenica con i Sixers, Harden si è recato a Houston e da allora è rimasto lì, secondo quanto riportato da Keith Pompey del Philadelphia Inquirer.

A league source says James Harden has been in Houston since traveling there following Sunday's practice at the Sixers practice facility in Camden. — Keith Pompey (@PompeyOnSixers) October 18, 2023

