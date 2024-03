Harden ELOGIA Mike James per il record in EuroLega: “Un ESEMPIO”

Mike James ha superato Vassilis Spanoulis diventando il capocannoniere di tutti i tempi dell’EuroLega, attirando l’attenzione delle star statunitensi e dell’NBA. L’ex compagno di squadra di Mike James ai Brooklyn Nets, James Harden, che ha condiviso il campo con James, ha parlato bene del nuovo capocannoniere dell’EuroLega.

“Ha un bel gioco. Era mio compagno di squadra a Brooklyn. Molti ragazzi si fermano in NBA o non hanno mai la possibilità di farlo. Si costruiscono una carriera all’estero. Mike ha fatto un ottimo lavoro nel corso della sua carriera quando le cose non hanno funzionato in NBA, non ha abbassato la testa. Ha continuato a lavorare. Di conseguenza, è quello che ha fatto più canestri all’estero”, ha detto Harden elogiando Mike James, secondo Tomer Azarly.

“Il merito è tutto suo. Gli faccio i complimenti per la sua costanza, per il suo impegno e per aver dimostrato ai ragazzi che non arrivano in NBA o che non hanno un lungo periodo di permanenza in NBA che possono comunque avere un’ottima carriera a livello professionale e guadagnare un sacco di soldi per mantenere la famiglia. Un plauso a Mike James“.

James Harden on Mike James becoming the Euroleague all-time leading scorer: “He got game. He was my teammate in Brooklyn… Mike has done a really good job over his career when things didn't work out in the NBA, he didn't put his head down. He continued to work. As a result,… pic.twitter.com/5M8Tr7lIOj — Tomer Azarly (@TomerAzarly) March 10, 2024

James e Harden si sono incrociati a Brooklyn nel 2021, dove l’attuale giocatore del Monaco ha registrato una media di 7,7 punti, 2,5 rimbalzi e 4,2 assist in 13 partite di regular season.

