Harden parla del pasticcio dell’NBA su Durant, che ha dovuto lasciare il campo a metà partita causa protocolli COVID

La saga a Brooklyn riguardante Kevin Durant non sembra avere una fine. Il suo compagno di squadra, James Harden, è intervenuto con i suoi pensieri sulla situazione accaduta durante la partita di questa notte.

“Parlano di tracciamento del contatto perciò ho pensato, ‘Beh, se è tracciamento del contatto, allora siamo tutti nello spogliatoio insieme. Ciò significa che nessuno di noi potrà giocare se lui non gioca”.

Harden on his pregame thoughts about Durant: "They just said contract tracing and I’m thinking to myself, 'Well, if it’s contact tracing, then we’re all in the locker room together. That means there’s no game if he’s not going to be able to play.'" — Brian Mahoney (@briancmahoney) February 6, 2021

Le preoccupazioni di Harden sul tracciamento dei contatti sono sensate e il fatto che siano dovuti uscire e giocare senza alcuna spiegazione diversa deve essere stata dura. Mentre la partita andava avanti, Durant è stato in grado di tornare e, dopo aver giocato per 18 minuti, è stato nuovamente escluso, in una situazione che Harden ha definito “frustrante”.

James Harden said that it was "frustrating" to have Durant off the court, then on, then off again. "I don't understand the whole thing where he couldn't play and then they took him off the court… it's overwhelming." — Malika Andrews (@malika_andrews) February 6, 2021

