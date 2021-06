Hawks alle Finali di Conference, per Danilo Gallinari niente Preolimpico

Per Danilo Gallinari sarà sicuramente una grandissima notizia, per l’Italbasket un po’ meno. Con la vittoria in Gara-7 ieri notte gli Atlanta Hawks hanno raggiunto le Finali di Conference dove affronteranno i Milwaukee Bucks: saranno le prime in carriera per l’italiano che fino a quest’anno non aveva mai superato il primo turno. Ciò significa però che Gallinari non potrà essere presente al Preolimpico di Belgrado, che inizierà il 29 giugno.

Come Belinelli e Datome, che hanno dato forfait per problemi fisici e necessità di riposo, il Gallo quindi non sarà a disposizione del CT Meo Sacchetti. La serie contro Milwaukee inizierà mercoledì 23 giugno, anche in caso di sweep non ci sarebbe comunque il tempo per unirsi agli Azzurri. Stesso discorso vale per Bogdan Bogdanovic, dei nostri avversari serbi.