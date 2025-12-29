ESCLUSIVA – Varese, il GM Horowitz di ritorno da Orlando: “Dalla G-League Showcase segnali di mercato. E su NBA Europe…”

Orlando, Milano, Trapani. Due voli in meno di ventiquattro ore e giusto il tempo di rimettere insieme le idee prima di tornare al lavoro quotidiano. Nel mezzo, una vittoria che consente a Varese di guardare verso l’alto dei playoff e che permette a Maksim Horowitz, General Manager of Basketball Strategies biancorosso — con un passato negli uffici degli Atlanta Hawks —, di proseguire con la massima fiducia nella pianificazione degli obiettivi futuri insieme a Zach Sogolow (General Manager of basketball operations), Luis Scola (Amministratore Delegato) e coach Ioannis Kastritis.

Soprattutto dopo una settimana trascorsa alla G-League Showcase di Orlando (19–22 dicembre), da anni uno dei punti fermi del calendario di Pallacanestro Varese: un luogo dove si osserva il mercato da vicino, si ascolta, si prende nota. In tribuna siedono solo dirigenti NBA ed europei, sul parquet giocatori che si giocano il futuro. Ma questa volta, oltre ai nomi e alle partite, c’era qualcosa in più da leggere tra le righe.

Le discussioni su una possibile NBA in Europa, le dinamiche che potrebbero cambiare gli equilibri del basket continentale, la necessità di capire dove si sta andando — e dove potrebbe approdare Varese. E poi la visita al centro di allenamento degli Orlando Magic, finestra aperta su un modo diverso di intendere tecnologia, strutture e lavoro quotidiano. In questa intervista esclusiva, Horowitz racconta cosa significa oggi “esserci” e perché guardare lontano è diventato parte del presente.

Che tipo di appuntamento è oggi la G-League Showcase per un club europeo come Varese: più osservazione, più relazioni o pianificazione futura?

Tutti e tre, ma soprattutto i primi due. Anche Zach Sogolow era presente l’anno scorso, così come Michael Arcieri negli anni precedenti. È un’opportunità per vedere da vicino tutte le squadre e i giocatori che vogliono mettersi in mostra, dimostrando le proprie abilità. In tribuna ci sono esclusivamente dirigenti NBA ed europei: è un momento di scouting vero. Allo stesso tempo, la componente relazionale è fondamentale. Partecipare a questi eventi significa conoscere e consolidare rapporti con persone della lega e delle franchigie, ma anche confrontarsi sulle loro idee. In questo senso è stata molto utile anche la visita alla facility degli Orlando Magic, che è spettacolare e dalla quale stiamo cercando di trarre spunti per il nostro centro di allenamento.

Annunciando l’aumento di capitale e l’ingresso di nuovi soci, Scola ha specificato di voler investire ulteriormente su strumenti tecnologici per il Campus. Visitare centri all’avanguardia della NBA è stato utile anche per questo?

Sì, sicuramente. Noi possiamo guardare anche agli strumenti che usano Milan, Inter, Roma, che sono club molto avanzati da questo punto di vista, ma con la NBA abbiamo una connessione più logica, che è quella del basket.

La G-League propone spesso giocatori abituati a grandi volumi offensivi: quanto è complesso immaginare una loro trasformazione in ruoli più funzionali al collettivo di Varese?

Guardare le partite dal vivo è una grande opportunità: se individuiamo un giocatore interessante possiamo parlarci direttamente, confrontarci con il suo allenatore e con chi lavora con lui per capire, ad esempio, se ha l’attitudine giusta. Negli anni scorsi è successo con McDermott (a Varese nella stagione 23/24, ndr) e Moore (a roster a stagione in corso, ndr). La G-League è una lega in cui i giocatori vogliono mettersi in mostra e il gioco di squadra assume un’altra dimensione. Tutti giocano con l’obiettivo di entrare in NBA o di fare un passo in più nella propria carriera. Durante lo Showcase gli atleti puntano a mostrare il meglio di sé perché sugli spalti ci sono addetti ai lavori che osservano e, in un certo senso, decidono se il loro futuro sarà in NBA o in Europa.

Guardando le partite allo Showcase, ti è capitato di pensare: “questo è un giocatore da Varese”, per attitudine, per numeri o per compatibilità con il sistema di coach Kastritis?

Sì (sorride, ndr)… non dico chi nello specifico, ma tra i nomi che avevamo già individuato e quelli nuovi ne abbiamo segnati venticinque. Vogliamo studiare, capire, conoscere di più, ma è soltanto una parte. Poi dobbiamo valutare diversi aspetti (intel, attitudine e richieste del giocatore), come facciamo sempre, per decidere se può essere quello giusto. Sono passaggi obbligatori

Questo viaggio ha avuto anche un obiettivo legato a possibili movimenti di mercato a breve termine?

Sì, questo è sempre un momento delicato in cui i giocatori possono decidere di lasciare la G-League. Molto dipende anche dalla NBA perché molte squadre hanno lasciato un posto aperto nel roster e i giocatori con two-way contract sono quelli che ambiscono di più a entrare nella lega. L’avvicinarsi della trade deadline di febbraio è un altro fattore che rende questo periodo delicato. Però sì, osserviamo per il medio-lungo termine… non escludiamo azioni anche per questa stagione, anche se parlando con Zach e con Luis sappiamo che questo è il gruppo che vogliamo tenere fino a fine stagione.

Lo G-League Showcase è un evento a cui presenzia sempre una modesta quantità di dirigenti europei. Che tipo di confronto c’è tra i dirigenti NBA e quelli europei in questo contesto?

È una situazione utile per parlare di tante cose tra cui anche capire la situazione di NBA Europe, che è in una fase embrionale. Ci sono tante domande e poche risposte… è un contesto per vedere come giocano le squadre, da quali innovazioni tecnologiche possiamo prendere spunto, le practice facility e poi anche parlare con persone che conosciamo e con cui è fondamentale intrattenere rapporti per il futuro. È importante avere accesso e farsi vedere in contesti come G-League e Summer League, poi tutto può succedere, ma almeno siamo dentro la conversazione

Se la NBA dovesse davvero entrare in Europa con una propria competizione, quale pensi sarebbe il confine tra sviluppo dei talenti e competizione di alto livello? C’è il rischio che diventi un campionato di passaggio più che di identità?

Non ho una risposta definitiva da dare perché mancano ancora molte informazioni fondamentali. Per me è chiaro che, almeno in una prima fase, l’obiettivo sia creare una lega focalizzata più sulla competitività che sullo sviluppo dei giocatori. Quest’ultimo aspetto probabilmente ci sarà, ma non sarà la priorità iniziale. Quando parlavo con alcune persone della NBA a Orlando, anche loro erano ancora in una fase di studio, di ricerca su come muoversi. L’obiettivo principale della lega è generare ricavi e, di conseguenza, deve essere incentrata sulla competizione. Detto questo, è possibile che trovino un modo per bilanciare entrambi gli aspetti. Hanno le risorse e i mezzi per capire fin dove possono arrivare.

Che tipo di impatto potrebbe avere su un progetto tecnico come quello di Varese, che lavora su crescita, valorizzazione e sostenibilità sul piano sportivo ed economico?

Luis l’ha detto tante volte. Dopo anni di crescita e lavoro vogliamo raggiungere il massimo in Europa senza tralasciare il campionato italiano. In questo momento non è chiaro quale potrebbe essere la lega più forte. Se è Eurolega o NBA Europe, il nostro obiettivo è arrivarci. Abbiamo l’ambizione di arrivare al massimo livello, è la cosa giusta per una società che vuole crescere e dimostrare il proprio potere.

La prospettiva di una NBA in Europa sta già influenzando come la società programma il proprio lavoro e le proprie scelte per il futuro?

Potrà essere così quando il quadro sarà più chiaro. Per la NBA è fondamentale che tu abbia i requisiti necessari per entrare e competere in un’eventuale lega. Stiamo seguendo da vicino l’evoluzione di NBA Europe. A prescindere da quale sia la lega in Europa – NBA o Eurolega – per noi è importante lavorare per raggiungere il massimo livello possibile. Non arriveremo in NBA o in Eurolega dall’oggi al domani: è necessario un percorso di crescita per poter raggiungere quel livello. Dobbiamo procedere passo dopo passo, perché nulla è semplice. In LBA ci sono molte squadre forti e dobbiamo lavorare ogni giorno. Ce lo ripetiamo spesso io, Zach, Luis e Ioannis: abbiamo il gruppo giusto per fare le cose nel modo corretto.





