Houston ha comunicato l’entità dell’infortunio di Christian Wood, che aveva lasciato il campo in sedia a rotelle

L’entità della distorsione alla caviglia destra di Christian Wood rimane incerta, ma lo staff medico degli Houston Rockets lo valuterà settimanalmente, come confermato dal team.

