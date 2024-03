Houston in apprensione per Alperen Sengun: esce dal campo in SEDIA A ROTELLE

Alperen Sengun ha da pochi giorni giocato la sua migliore partita in carriera, realizzando il proprio career-high contro San Antonio. Ciliegina sulla torta ad una stagione fin qui stellare da parte del turco degli Houston Rockets, che finora sta mantenendo 21.2 punti, 9.4 rimbalzi e 5.0 assist di media. Ora però il timore è che Sengun possa aver subito un grave infortunio, nella notte è infatti uscito dal campo addirittura in sedia a rotelle dopo un tentativo di stoppata contro Sacramento.

Sengun è ricaduto male sulla caviglia che ha subito una torsione innaturale, il centro è rimasto a terra per un po’ e poi è stato appunto fatto sedere su una sedia a rotelle. Nelle prossime ore gli esami ci diranno di più sull’entità dell’infortunio. Sebbene i Rockets siano undicesimi ad Ovest e praticamente fuori anche dalla corsa al Play-in, sarebbe un vero peccato se una stagione così positiva come quella del turco venisse “macchiata” da un grave infortunio.

Alperen Sengun had to be wheeled to the locker room.

Hope he is alright 🙏pic.twitter.com/vipf5ezBde https://t.co/WGVQoexb4I

— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 11, 2024