L’infortunio di Fred VanVleet, che ha subito una rottura del legamento crociato (ACL) durante un allenamento in offseason alle Bahamas, ha scosso profondamente gli Houston Rockets. Il playmaker titolare e leader emotivo del gruppo sarà fuori per gran parte, se non per tutta, la stagione NBA 2025–26, lasciando un vuoto enorme in cabina di regia. Occhio alla situazione Houston Rockets-Coby White…

Oltre alla perdita tecnica, VanVleet rappresentava anche la voce esperta nello spogliatoio: un veterano capace di portare equilibrio e mentalità vincente in una squadra giovane e ambiziosa.

Houston Rockets a caccia di un nuovo playmaker: si apre lo scenario trade

Con VanVleet ai box, i rumor di mercato NBA si sono subito moltiplicati. Houston, forte di un importante pacchetto di scelte al Draft e giovani talenti come Tari Eason e Reed Sheppard, potrebbe muoversi per trovare un nuovo floor general.

Secondo diverse fonti, una delle squadre da tenere d’occhio sarebbero i Chicago Bulls, reduci da un’estate movimentata dopo il rinnovo di Josh Giddey (4 anni, 100 milioni di dollari).

Giocatori come Nikola Vučević, Ayo Dosunmu e soprattutto Coby White — tutti con contratti in scadenza — potrebbero finire sul mercato. White, in particolare, avrebbe già informato la dirigenza della sua intenzione di testare la free agency nel 2026, aprendo così la porta a una possibile trade.

Kevin Durant cambia tutto: Houston punta in alto

L’arrivo di Kevin Durant ha completamente modificato le ambizioni dei Rockets. Dopo una stagione regolare 2024–25 convincente, ma con lacune evidenti ai Playoff, Houston ha trovato nel due volte campione NBA il proprio go-to scorer ideale.

Durant, nonostante l’età, resta uno dei realizzatori più efficienti e pericolosi della lega. Con lui, la squadra guidata da Ime Udoka punta ora a fare un salto di qualità immediato.

L’esperimento “big-ball” di Ime Udoka

Udoka avrebbe già accennato alla possibilità di schierare un quintetto “big-ball”, tra i più fisici e intimidatori della NBA. La formazione potrebbe includere Amen Thompson come playmaker, Jabari Smith Jr. e Durant sulle ali, Alperen Sengun da ala forte e Steven Adams come centro. Una combinazione che punta a dominare a rimbalzo e imporsi fisicamente, pur mantenendo equilibrio e versatilità offensiva.

Perché serve una nuova point guard

Nonostante il talento offensivo di Durant e la crescita di Jalen Green, i Rockets restano senza una vera guida in regia.

Green, pur dotato di un potenziale enorme, non ha ancora dimostrato costanza e maturità nella gestione dei possessi.

Per questo motivo, la dirigenza sta valutando con attenzione la possibilità di un’operazione di mercato per aggiungere un playmaker esperto e affidabile, in grado di sostituire VanVleet e massimizzare la finestra competitiva aperta con Durant.

Le pedine sul tavolo: Tari Eason e Reed Sheppard

I Rockets dispongono di giovani di alto livello come Tari Eason — difensore versatile e solido su entrambi i lati del campo — e Reed Sheppard, ancora in cerca di spazio ma con grande upside.

Uno di loro potrebbe essere sacrificato per arrivare al profilo giusto. L’obiettivo: trovare un equilibrio tra presente competitivo e futuro sostenibile.

Perché Coby White è il nome giusto

Tra i nomi più interessanti per gli Houston Rocket, Coby White sembra essere la soluzione ideale. Il play dei Bulls ha disputato la migliore stagione della carriera nel 2024–25, con 20.4 punti, 4.5 assist e il 37% da tre punti su quasi otto tentativi a partita.

Difensivamente ha compiuto progressi notevoli, diventando un difensore più aggressivo e disciplinato.

In un sistema difensivo organizzato come quello di Udoka, le sue lacune potrebbero essere facilmente coperte da compagni come Thompson e Smith Jr.

Trade proposta: Rockets-Bulls

Houston Rockets ricevono:

Coby White (PG, $12.8M, 1 anno rimanente)

Chicago Bulls ricevono:

Reed Sheppard (PG, contratto rookie, $10.6M, 3 anni)

Tari Eason (PF, contratto rookie, $5.6M, team option)

Perché la trade avrebbe senso per entrambe le squadre

Per Houston, l’arrivo di White significherebbe aggiungere un playmaker dinamico e capace di segnare, ideale accanto a Durant e Thompson. Per Chicago, sarebbe un modo per ottenere due giovani di grande potenziale, inseribili in un progetto di rinnovamento a lungo termine.

Il tutto senza intaccare il nucleo principale dei Rockets, che con Durant, Jabari Smith Jr., Sengun e Amen Thompson resterebbe altamente competitivo sia nel presente che nel futuro.