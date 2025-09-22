vanvleet

Houston Rockets, che brutta notizia: Fred VanVleet si è rotto il crociato

Home NBA News
Francesco ManziLascia un Commento su Houston Rockets, che brutta notizia: Fred VanVleet si è rotto il crociato

La stagione degli Houston Rockets, che con l’arrivo di Kevin Durant avevano incrementato le proprie ambizioni da titolo, inizia con una bruttissima notizia. A pochi giorni dall’inizio del training camp, Fred VanVleet ha riportato la rottura del legamento crociato: un infortunio che potrebbe averlo messo KO per tutto l’anno.

La point guard dei Rockets aveva rinnovato in estate, firmando un biennale da 50 milioni di dollari. Nella scorsa stagione VanVleet aveva abbracciato il ruolo di leader in cabina di regia, mantenendo 14.1 punti e 5.6 assist di media.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

Daryl Morey Harden Jordan

Perché Daryl Morey pensa che Harden sia uno scorer migliore di Jordan?

Alessandro Saraceno
durant

In NBA c’è stata la prima trade a 7 squadre della storia

Francesco Manzi
durant kevin phoenix suns

Kevin Durant, fumata bianca: lascia i Phoenix Suns e va agli Houston Rockets

Roberto Caporilli

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.