Houston Rockets, che brutta notizia: Fred VanVleet si è rotto il crociato

La stagione degli Houston Rockets, che con l’arrivo di Kevin Durant avevano incrementato le proprie ambizioni da titolo, inizia con una bruttissima notizia. A pochi giorni dall’inizio del training camp, Fred VanVleet ha riportato la rottura del legamento crociato: un infortunio che potrebbe averlo messo KO per tutto l’anno.

La point guard dei Rockets aveva rinnovato in estate, firmando un biennale da 50 milioni di dollari. Nella scorsa stagione VanVleet aveva abbracciato il ruolo di leader in cabina di regia, mantenendo 14.1 punti e 5.6 assist di media.