La stagione degli Houston Rockets, che con l’arrivo di Kevin Durant avevano incrementato le proprie ambizioni da titolo, inizia con una bruttissima notizia. A pochi giorni dall’inizio del training camp, Fred VanVleet ha riportato la rottura del legamento crociato: un infortunio che potrebbe averlo messo KO per tutto l’anno.
La point guard dei Rockets aveva rinnovato in estate, firmando un biennale da 50 milioni di dollari. Nella scorsa stagione VanVleet aveva abbracciato il ruolo di leader in cabina di regia, mantenendo 14.1 punti e 5.6 assist di media.
Just in: Houston Rockets’ Fred VanVleet has suffered a torn ACL, sources tell ESPN. A devastating, potentially season-ending loss for the Rockets with their starting point guard and leader. pic.twitter.com/Qhf0V58DwR
— Shams Charania (@ShamsCharania) September 22, 2025
- Houston Rockets, che brutta notizia: Fred VanVleet si è rotto il crociato - 22 Settembre 2025
- Gli Washington Wizards riportano in campo le maglie dorate (e forse era meglio di no) - 22 Settembre 2025
- Achille Polonara prima del trapianto: “Non vedo l’ora di iniziare, ci vediamo in campo!” - 22 Settembre 2025