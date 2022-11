Dwight Howard ha una faida di lunga data con l’icona dei Los Angeles Lakers, Shaquille O’Neal. Questi due sono anni che continuano a stuzzicarsi su vari argomenti e su vari campi. Da parte sua, Howard sembra ora voler porre fine al suo problema con Shaq e crede che il modo migliore per farlo sarebbe su un ring di wrestling.

Howard è stato ospite di un recente episodio del podcast Club Shay Shay di Shannon Sharpe e l’ex lungo dei Lakers ha avuto parecchie cose da dire sul programma. Tuttavia, una delle sue dichiarazioni che si è distinta è stata quando Howard ha sfidato apertamente O’Neal in un combattimento di WrestleMania.

In realtà è stato Sharpe a sollevare l’idea del match, a cui Howard ha risposto con molta eccitazione:

“Mi piace. Ho un’idea ancora migliore. WrestleMania è a Los Angeles quest’anno. Chi è il re di Los Angeles? Andiamo Shaq! Andiamo!”.

.@DwightHoward calls out @Shaq to fight in WrestleMania 2023 for the King of LA: Superman vs Superman 👀 pic.twitter.com/PQpbV3IBBb — Club Shay Shay (@ClubShayShay) November 1, 2022

Howard ha recentemente fatto un provino per la WWE e, come ha rivelato l’ex centro dei Lakers nell’intervista sopra, i dirigenti della compagnia hanno adorato ciò che ha portato in tavola. Lo stesso 36enne ha confermato che gli piacerebbe intraprendere la carriera di wrestler una volta che avrà finito nella NBA e non c’è occasione migliore per lui per fare il suo debutto in WWE che nel più grande spettacolo di wrestling che ci sia.

