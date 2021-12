I 10 buzzer beater segnati da più lontano nella storia della NBA

Il finale della gara tra New Orleans Pelicans e Oklahoma City Thunder è stato sicuramente uno dei più emozionanti della stagione NBA. Prima il canestro in step back di Shai Gilgeous-Alexander per il pareggio di OKC, poi il buzzer beater da lontanissimo di Devonte’ Graham per la vittoria 110-113 dei Pelicans.

Il giocatore di New Orleans, oltre a regalare il successo alla sua squadra, si è anche preso il record per il buzzer segnato da più lontano nella storia della NBA.

L’occasione è propizia per segnalarvi la Top Ten dei tiri allo scadere, decisivi per la vittoria, segnati da maggior distanza in NBA.

10-9-8-7: John Barr (1946), John Logan (1948), Ralph Beard (1951), Andy Philip (1951)

Al decimo posto ci quattro giocatori appaiati, tutti autori di canestri da 45 piedi (13,7 metri). Si tratta chiaramente di misure approssimate, dato che i buzzer beater risalgono a tempi remoti: John Barr per la vittoria di Sant Louis contro i Cleveland Rebels il 10 Dicembre 1946, John Logan per la stessa squadra contro i Boston Celtics il 28 Febbraio 1948, poi Ralph Beard per gli Indianapolis Olympians contro i Fort Wayne Pistons il 13 Febbraio 1951 e Andy Philip per Philadelphia Warrior contro i Syracuse Nationals il 1° Novembre 1952. La curiosità è che tutti questi canestri sono valsi solamente due punti, dato che la linea del tiro da tre non era stata ancora introdotta.

6: Jeremy Lamb (2019)

Salto nella NBA moderna per il canestro di Jeremy Lamb il 24 Marzo 2019. Tiro da 48 piedi (oltre 14,5 metri) per consegnare la vittoria agli Charlotte Hornets sul campo dei Toronto Raptors, con la sua squadra sotto di 2 prima di quel momento. Incredibile la dinamica con il giocatore che rischia di perdere la palla, torna nella sua metà campo difensiva e da lì lancia il pallone che entra con l’aiuto del tabellone.

5-4: Belus Smawley (1948), Tyreke Evans (2010)

Nuovo pari merito fra Belus Smawley e Tyreke Evans. Entrambi i buzzer beater risultano essere stati scagliati da 50 piedi (15,2 metri) ma è chiaro che per il primo, arrivato il 25 Novembre 1948 per far vincere i St. Louis Bombers contro i Providence Steamrollers, si tratti di una approssimazione. La prodezza di Evans, invece, risale al 29 Dicembre 2010 ed è valsa ai Sacramento Kings la vittoria ai danni dei Memphis Grizzlies. Un jolly che annulla una giocatissima realizzata pochi istanti prima da OJ Mayo con uno step back difficilissimo.

3: Julis Erving (1986)

Gradino più basso del podio per Julius Erving con il buzzer beater da 53 piedi (16,15 metri) il 28 Febbraio 1986. Doctor J riceve dopo aver effettuato la rimessa nella sua metà campo, poi spara dalla distanza e regala la vittoria ai suoi Philadelphia 76ers sul campo dei Dallas Mavericks.

2: Mahmoud Abdul-Rauf (1992)

La medaglia d’argento va a Mahmoud Abdul-Rauf che il 27 Novembre 1992 si chiama ancora Chris Wayne Jackson. Stoppata di Mutombo, palla recuperata dai Denver Nuggets, tiro in corsa da 55 piedi (16,7 metri) che vale la vittoria sul campo dei Los Angeles Clippers.

1: Devonte’ Graham (2021)

Infine la prodezza di Devonte’ Graham da 61 piedi (18,6 metri) che si prende il primato per distacco. Una giocata che il 15 Dicembre 2021 è valsa la vittoria ai New Orleans Pelicans sul campo degli Oklahoma City Thunder. Anche in questo caso c’era stato poco prima un altro canestro difficilissimo, quello di Shai Gilgeous-Alexander che era valso il momentaneo pareggio per OKC.

